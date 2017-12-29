Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:39, 29 Aralık 2017 Cuma
Afganistan
12:50, 29 Aralık 2017 Cuma

  • Paylaş
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim

Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, eğitim sertifikalarını aldı.

Türkiye ve Afganistan arasındaki ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Afganistan Ulusal Ordusu Mensubu 75 kadın subaya, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 9 hafta süren eğitim programı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Merkezi ve Sınıf okullarından 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu'dan iki idari subay tarafından, Afgan kadın subaylara, personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verildi.

Kültür gezilerinin de düzenlendiği eğitim programı kapsamında 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, temel sınıf eğitimi kapanış töreni düzenlendi.

Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve diğer protokol üyelerince eğitim sertifikaları verildi.

Afgan Yüzbaşı Fatima Sadat, törende, dost ve kardeş ülke Türkiye'ye eğitim almak için geldiklerini söyledi.

Aldıkları eğitimle birliklerine katkı sağlayacaklarını aktaran Sadat, "Buraya ilk geldiğimizdeki hissettiğimiz duygularla eğitimden sonraki seviyemiz oldukça farklı. Bundan sonra ülkemizde kutsal vatan görevini yaparken, kalplerimiz vatan sevgisinden güç alarak başarılarımızı ispatlayacağız." diye konuştu.

Kadın personel olarak kendilerine inanıp güvendiklerini anlatan Sadat, Türkiye'deki eğitimde kazandıkları vasıflarla ülkelerinde seve seve görevlerini yapacaklarını ifade etti.

Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib de eğitim için katkı sunanlara, bütün imkanları seferber edenlere teşekkür ederek, subaylara başarılı bir eğitim verildiğini vurguladı.

Eğitim alan subayların, Afgan halkına iyi hizmet sunacağına değinen Gharib, şunları kaydetti:

"Afganistan'a yardım kapsamında, ordumuza destek veriyorlar. TSK, büyük destek veriyor. Bizim eğitim yanında güvenilir ülkeye ihtiyacımız var. Bayan personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için güvendiğimiz ülke Türkiye olduğu için gurur duyuyorum. Ülkemizden kadın subayları, 'Türkiye' deyince güvendikleri için rahat getiriyoruz. 'Türkiye' deyince aileler kabul etti, genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu. Türkiye ikinci ülkemiz ve güvenilir bir ülkemiz olduğu için bayanları göndermeye karar verdik. Güven bizim için özellikle kadın konusunda çok önemli ve bunun için Türkiye’ye gönderdik."

Gharib, ortak bağlılıkları, kültürel, dini ilişkiler fazla olduğu için her zaman Türkiye'yi tercih ettiklerine dikkati çekerek, 97 sene önce ilk askeri öğrencileri ve sağlık konusunda doktor olacak öğrencileri Türkiye’ye eğitim için gönderdiklerini, benzer eğitim faaliyetlerinin o tarihten beri sürdüğünü ifade etti.

İki ülkenin ilişkilerinin geliştiği tarihi süreci değerlendiren Gharib, "95 sene önce Mustafaların yanında, Enver ve Cemal Paşa'nın burada Kurtuluş Savaşı'nda şehit olduğunda biz orada, aynen Türkiye milletiyle beraber ağladık, büyük üzüntü duyduk. Onların dualarını Kralımız dahil, tüm halkımız sabaha kadar sarayda dualar ettik. Milletimiz, Türkiye milletinin başarıları için sabaha kadar dua ediyordu." dedi.

Türkiye'nin acısını birlikte yaşadıklarını anlatan Gharib, şöyle devam etti:

"Tarih bunu bize her zaman hatırlatıyor. Siz bizim çok yakın dostlarımız, hatta kardeşlerimizsiniz. Bizim tüm mutluluklarımız sizinle beraberdir. Biz el uzattık, bizim elimizi tutun lütfen. Biz çok haksız bir savaşla karşı karşıyayız. Afganistan'da, savaşta 25'den fazla örgüt gruplarıyla karşı karşıyayız. Bizim gençlerimiz özellikle bayanlarımız, dünyada terörizme karşı Afganistan'da savaşıyorlar. Sizden ricamız var. Hangi durumda, bizim komşularımızı baskı altında tutabilecekse onları biraz baskı altında tutsunlar ki bu örgütlere destek vermesinler. Ve bu savaşa son versinler. Bunda onların zararları da var. Bu savaşta biz el uzatıyoruz, siz de elimizi tutun. Çok yaşasın bizim 100 seneden fazla dostluğumuz ,kardeşliğimiz."

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da başarılı bir eğitim süreci geçirildiğini söyledi.

 



İlgili Konular Afganistan TSK kadın subay
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afganistan Haberleri
Suriye rejimi Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti
Suriye rejimi, Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti

Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilçesine yönelik Eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 411 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişi göç etmek zorunda kaldı
Kosova'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika
Kosova'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika

Priştine Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılı ikinci dönem Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 33 kişiye sertifikalarını verdi.
Suudi Arabistan'daki gözaltılarda iki prens serbest
Suudi Arabistan'daki gözaltılarda iki prens serbest

Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı
Filistin'deki gösterilere müdahale
Filistin'deki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti
Kassam Tugayları'ndan quot esir İsrail askeri Şaul quot afişi
Kassam Tugayları'ndan "esir İsrail askeri Şaul" afişi

Kassam Tugayları, 2014'te Gazze'de esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Şaul'un resminin bulunduğu ve yanında "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak" yazan bir afiş astı
Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı
Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı

16. MAS-ICNA Kongresi’nde stant açan siyonizm karşıtı Yahudi grup, ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösterdi
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast

Meksika'da Demokratik Devrim Partisinin Jalisco eyaleti meclis üyesi vurularak öldürüldü.
Almanya'da 2 Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Genel seçimlerin eylül ayında yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kurma çalışmalarının ilk defa 3 aydan uzun sürdüğü bildirildi.
Mısır'da kiliseye silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
Mısır'da kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim

Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamladı
Güney Sudan daki iç savaşın tek kaybedeni halk ANALİZ
Güney Sudan’daki iç savaşın tek kaybedeni halk | ANALİZ

Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan, halkın üçte birini yaşadıkları topraklardan koparan yarısından fazlasını ise yardıma muhtaç hale getiren iç savaşın dört yılını geride bıraktı.
Güney Kore Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu
Güney Kore, Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu

Hong Kong bandıralı gemi incelemeye alındı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşları ve şirketlerinin BMGK kararlarını ihlal etmesine izin vermediklerini savundu
Avusturya daki Müslümanları zor günler bekliyor
Avusturya’daki Müslümanları zor günler bekliyor

Avusturya'da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan "siyasal İslam" yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve hayat alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor
IKBY referandum inadının bedelini ağır ödüyor GRAFİK
IKBY, referandum inadının bedelini ağır ödüyor | GRAFİK

Başta Türkiye olmak olmak üzere pek çok ülkeden yapılmaması yönündeki uyarılara rağmen, 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun ardından büyük bir kriz içine giren Erbil yönetimi, telafisi uzun zaman alacak ciddi kan kaybı yaşıyor
Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden 'Trump' uyarısı
Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden 'Trump' uyarısı

Müslüman Amerikan Cemiyeti Kuzey Amerika İslam Camiası Kongresi Başkanı Ata, ABD’de yaşayan Müslümanların hak ve özgürlüklerinin her zamankinden daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Arakanlı Müslümanların eve dönüş belirsizliği sürüyor
Arakanlı Müslümanların eve dönüş belirsizliği sürüyor

Myanmar yönetimi, ordunun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınan 450 Arakanlı Hindu'nun geri dönüşüne izin verirken, Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir girişimde bulunmadı

Haberler

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı
Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı

Katar'daki TSK unsurlarına yeni katılım
Katar'daki TSK unsurlarına yeni katılım

TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik
TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik

Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, 17 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı 17 terörist etkisiz hale getirildi

'Kuzey Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi'
Kuzey Irak'ta 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi'

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 240 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 240 gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 