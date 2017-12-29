TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 imzalarÄ± atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya ve TÃ¼rkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e iliÅŸkin nihai imzalarÄ± Ankara'da attÄ±klarÄ± duyuruldu.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, dÃ¼n, Rusya savunma sanayi ÅŸirketi Rosteh'in BaÅŸkanÄ± Sergey Ã‡emezov'un, "TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 fÃ¼ze savunma sistemi bataryasÄ±nÄ± 2,5 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±.
Canikli, "DoÄŸru, Ã¶yle zaten. Ä°ki sistem, 4 batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "AslÄ±nda orada imzalanacak olan krediyle alakalÄ± bir konuydu. Daha doÄŸrusu 'Kredi mi kullanalÄ±m, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kredili olarak kullanalÄ±m.' ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yoksa anlaÅŸma bitti" diye konuÅŸmuÅŸtu.
S-400 NEDÄ°R?
S-400 fÃ¼ze sistemleri, S-300 modelinin ardÄ±ndan geliÅŸtirilen yeni nesil Rus yapÄ±mÄ± kÄ±sa-orta-uzun menzilli hava savunma fÃ¼ze sistemidir.
1980'lerin baÅŸÄ±nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi'nde geliÅŸtirilmeye baÅŸlanan S-400 fÃ¼zeleri, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±yla Ã§ok daha uzun bir sÃ¼rede Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. S-400 fÃ¼zelerini S-300 fÃ¼zelerinden ayÄ±ran en Ã¶nemli Ã¶zellik ise birden fazla hedefi aynÄ± anda takip edebilmesi ve geliÅŸmiÅŸ elektronik karÅŸÄ± tedbirler barÄ±ndÄ±rmasÄ±dÄ±r.
S-400 hava savunma sisteminde kullanÄ±lan fÃ¼zeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerini azaltma programÄ±na paralel olarak kÄ±sa, orta ve uzun menzillerde aynÄ± anda kullanÄ±labilecek deÄŸiÅŸik fÃ¼zelerden seÃ§ilmiÅŸtir.
Orta menzilli 9M96 fÃ¼zesi aktif radar gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ bir fÃ¼ze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uÃ§aklara karÅŸÄ± 1 Ã¼zerinden 0.9 ve insansÄ±z uÃ§aklara karÅŸÄ± 0.8 olarak hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu fÃ¼zenin bir Ã¼st tÃ¼revi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiÅŸtir.
Uzun menzilli yeni bir fÃ¼ze olan 40N6 400 km menzile sahiptirm ve yarÄ± aktif - aktif gÃ¼dÃ¼mle hedefe yÃ¶nlendirilebilir. Bu fÃ¼zenin hedefleri AWACS erken uyarÄ± uÃ§aklarÄ±, sinyal karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± uÃ§aklar ve balistik fÃ¼zelerdir. FÃ¼zenin hÄ±zÄ± olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynÄ± hÄ±zda hareket eden hedefleri vurmasÄ±nÄ± saÄŸlar.
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