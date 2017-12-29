14:24, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda vize iÅŸlemleri baÅŸladÄ±





VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Vize iÅŸlemlerininÂ normale dÃ¶nmesi Ã¼zerine vatandaÅŸlar, SarÄ±yer'dekiÂ ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±. ABD'ye gitmek iÃ§in vize mÃ¼racaatÄ±nda bulunan Ersin Ã‡akar, kararÄ± olumlu bulduklarÄ±nÄ± belirterek, "Åžu anda iÃ§erisi Ã§ok sakin. BugÃ¼ne baÅŸvuru sayÄ±sÄ± alan Ã§ok az kiÅŸi mevcut. Pazartesi ve Noel tatilinin baÅŸlamasÄ± nedeniyle salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã§ok kalabalÄ±k olmasÄ± bekleniyor." dedi. BaÅŸkonsolosluÄŸa 3 Ã§ocuÄŸu ile gelen Mert Soylu ise iÅŸlemlerin Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ä°ÅŸlemler Ã§ok uzun sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼m evraklarÄ±mÄ±z hazÄ±rdÄ±. Buraya iÅŸlem yapmak iÃ§in geldik. Bize tekrar randevu almamÄ±z gerektiÄŸi sÃ¶ylendi. Dosya henÃ¼z incelenmemiÅŸ. BÃ¼tÃ¼n prosedÃ¼rlere uyumluyuz. ABD'de yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde orada da onaylama olmadÄ±. Fakat hiÃ§birisi onaylanmadÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocukla periÅŸan olduk. Krizin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÅŸlemlerin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." Vize baÅŸvurusu yapacak vatandaÅŸlarÄ±n konsolosluk Ã¶nÃ¼ndeki bekleyiÅŸleri sÃ¼rÃ¼yor.

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