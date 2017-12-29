14:29, 29 Aralık 2017 Cuma

Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Chicago kentinde devam eden 16. Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) – Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi’nde stant açan Ortodoks Yahudi cemaati “Neturei Karta”ya mensup bir grup, İsrail devleti ve Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıyan ABD'ye tepki gösterdi.

Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’deki kongreye geleneksel kıyafetleriyle gelen siyonizm karşıtı Yahudi grubun standı kongreye gelen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Grup adına açıklamalarda bulunan Rabbi Dovid Feldman, "Müslüman toplumuna Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı ve İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil etmediğini anlatmak için buradayız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanımasının Yahudi inancına göre "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Feldman, "Sadece Kudüs konusu değil, tüm Filistin sorunu bize göre kabul edilemez bir durumdur. Dünya üzerinde çok büyük bir Yahudi topluluğu bizimle aynı inançtadır." diye konuştu.

Yahudilerin yüzyıllarca Filistin topraklarından barış içinde yaşadığına dikkat çeken Feldman sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, problemlerin kaynağının fark dinler olduğunu düşünebilirler ama bu yanlış bir inanış. Yüzyıllarca farklı dine mensup insanlar barış içinde yaşayabilmişlerdir ve bundan sonra da yaşayabilirler. Bugün bölgede yaşanan problemler İsrail devletinin politikalarından kaynaklanıyor. İsrail'in, Yahudilerin devleti olmadığı, Yahudileri temsil etmediği ve siyonist bir devlet olduğu unutulmaması gerekir."

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, kongrede açılan Yahudi standı hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, MAS-ICNA Kongresi’nin kapılarının her kesime açık olduğunu ifade etti.

Cemal, Filistin konusunda Yahudi toplumunun da Müslümanlarla aynı düşüncede olmasının, İsrail ve ABD Başkanı Trump'ın yanlış politikalarının en önemli göstergelerinden olduğunu sözlerine ekledi.