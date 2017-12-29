Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı

ABD'nin Chicago kentinde devam eden 16. Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) – Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi’nde stant açan Ortodoks Yahudi cemaati “Neturei Karta”ya mensup bir grup, İsrail devleti ve Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıyan ABD'ye tepki gösterdi.
Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’deki kongreye geleneksel kıyafetleriyle gelen siyonizm karşıtı Yahudi grubun standı kongreye gelen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Grup adına açıklamalarda bulunan Rabbi Dovid Feldman, "Müslüman toplumuna Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı ve İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil etmediğini anlatmak için buradayız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanımasının Yahudi inancına göre "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Feldman, "Sadece Kudüs konusu değil, tüm Filistin sorunu bize göre kabul edilemez bir durumdur. Dünya üzerinde çok büyük bir Yahudi topluluğu bizimle aynı inançtadır." diye konuştu.
Yahudilerin yüzyıllarca Filistin topraklarından barış içinde yaşadığına dikkat çeken Feldman sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlar, problemlerin kaynağının fark dinler olduğunu düşünebilirler ama bu yanlış bir inanış. Yüzyıllarca farklı dine mensup insanlar barış içinde yaşayabilmişlerdir ve bundan sonra da yaşayabilirler. Bugün bölgede yaşanan problemler İsrail devletinin politikalarından kaynaklanıyor. İsrail'in, Yahudilerin devleti olmadığı, Yahudileri temsil etmediği ve siyonist bir devlet olduğu unutulmaması gerekir."
ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, kongrede açılan Yahudi standı hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, MAS-ICNA Kongresi’nin kapılarının her kesime açık olduğunu ifade etti.
Cemal, Filistin konusunda Yahudi toplumunun da Müslümanlarla aynı düşüncede olmasının, İsrail ve ABD Başkanı Trump'ın yanlış politikalarının en önemli göstergelerinden olduğunu sözlerine ekledi.
Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilçesine yönelik Eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 411 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişi göç etmek zorunda kaldı
Priştine Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılı ikinci dönem Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 33 kişiye sertifikalarını verdi.
Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti
Kassam Tugayları, 2014'te Gazze'de esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Şaul'un resminin bulunduğu ve yanında "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak" yazan bir afiş astı
16. MAS-ICNA Kongresi’nde stant açan siyonizm karşıtı Yahudi grup, ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösterdi
Meksika'da Demokratik Devrim Partisinin Jalisco eyaleti meclis üyesi vurularak öldürüldü.
Genel seçimlerin eylül ayında yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kurma çalışmalarının ilk defa 3 aydan uzun sürdüğü bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamladı
Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan, halkın üçte birini yaşadıkları topraklardan koparan yarısından fazlasını ise yardıma muhtaç hale getiren iç savaşın dört yılını geride bıraktı.
Hong Kong bandıralı gemi incelemeye alındı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşları ve şirketlerinin BMGK kararlarını ihlal etmesine izin vermediklerini savundu
Avusturya'da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan "siyasal İslam" yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve hayat alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor
Başta Türkiye olmak olmak üzere pek çok ülkeden yapılmaması yönündeki uyarılara rağmen, 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun ardından büyük bir kriz içine giren Erbil yönetimi, telafisi uzun zaman alacak ciddi kan kaybı yaşıyor
Müslüman Amerikan Cemiyeti Kuzey Amerika İslam Camiası Kongresi Başkanı Ata, ABD’de yaşayan Müslümanların hak ve özgürlüklerinin her zamankinden daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Myanmar yönetimi, ordunun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınan 450 Arakanlı Hindu'nun geri dönüşüne izin verirken, Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir girişimde bulunmadı