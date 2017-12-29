Kassam Tugayları'ndan

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki bir reklam panosuna 2014'te esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Oron Şaul'un demir parmaklıklar ardında yer alan fotoğrafının bulunduğu dev bir afiş astı.
Gazze'deki Seraya kavşağında bulunan reklam panosuna asılan afişte, Şaul'un demir parmaklıklar ardındaki fotoğrafının yanı sıra Arapça ve İbranice "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak." ifadesine yer verildi. Afişin sağ köşesinde ise Şaul'un askerlik numarasının bulunduğu bir künye yer aldı.
Filistinli aktivistler, söz konusu afişin Şaul'un doğum günü nedeniyle asıldığını belirtti.
Kassam Tugayları, 31 Aralık 2016'da da Şaul'un doğum günü ve yeni yıl dolayısıyla iki video yayınlamıştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.
İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü. İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.
Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.
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Kassam Tugayları, 2014'te Gazze'de esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Şaul'un resminin bulunduğu ve yanında "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak" yazan bir afiş astı
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