14:37, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideriÂ Papa FranciscusÂ ile telefonda KudÃ¼s konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde KudÃ¼s ile ilgili son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

BÃ¶lgedeki istikrarÄ±n kilit taÅŸÄ± olan KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n ve bu hususta yanlÄ±ÅŸ adÄ±m atÄ±lmamasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸu vurgulandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Papa Franciscus, ABD'nin attÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ adÄ±ma karÅŸÄ± hazÄ±rlanan tasarÄ±nÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda 21 AralÄ±k'ta yapÄ±lan oylamada 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduÄŸunu belirttiler.

ÃœÃ§ semavi din iÃ§in de kutsal olan KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcamanÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Papa Franciscus, ikili iliÅŸkileri ve uluslararasÄ± konularÄ± yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere ilerleyen dÃ¶nemde bir araya gelme hususunda mutabÄ±k kaldÄ±lar.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Papa Franciscus, gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle 2018'in tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in barÄ±ÅŸ, refah ve huzur dolu bir yÄ±l olmasÄ± dileÄŸinde de bulundu.