15:27, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

YÄ±lbaÅŸÄ±nda 4 ilÃ§eye Ã§Ä±kan yollar kapalÄ±





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "YÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda SarÄ±yer, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, Fatih, BakÄ±rkÃ¶y ve KadÄ±kÃ¶y'e, pazar gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§larÄ±n giriÅŸi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. YILBAÅžINDA 4 Ä°LÃ‡EYE Ã‡IKAN YOLLAR KAPALI Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli ve KadÄ±kÃ¶y'e Ã§Ä±kan yollarÄ±n araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Pazar gÃ¼nÃ¼ BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesi ve bu caddeye Ã§Ä±kan yollar saat 15.00'dan, Taksim MeydanÄ±'na Ã§Ä±kan cadde ve sokaklar ile diÄŸer yollar saat 10.00'dan, BeÅŸiktaÅŸ ilÃ§esindeki yollar 15.00'dan, ÅžiÅŸli ilÃ§esindeki yollar saat 16.00'dan, KadÄ±kÃ¶y ilÃ§esindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatÄ±lacaktÄ±r" denildi.

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