15:43, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Uber irtibatÄ± tespit edilen araÃ§lara ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yahya UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini belirtti.

UÄŸur, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± iÅŸ birliÄŸi ile emniyet tarafÄ±ndan Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi.

Turizm belgesi alÄ±p bu belgeyi korsan hizmette kullanan Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin bu belgelerinin iptal edildiÄŸini aktaran UÄŸur, "ArtÄ±k Uber'in yasal olduÄŸunu iddia etmesi komik. BaÅŸÄ±ndan itibaren sÃ¶ylediÄŸimiz gibi akÄ±llÄ± telefonla araÃ§ Ã§aÄŸÄ±rma sistemi olan Uber korsandÄ±r ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸamasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Taksi mÃ¼ÅŸterilerine "Uber'i tercih etmeyin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan UÄŸur, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–zellikle yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi mÃ¼ÅŸterilerimize alkollÃ¼ araÃ§ kullanmamalarÄ±nÄ± ve yolculuk iÃ§in de Uber'i tercih etmemelerini Ã¶neriyorum. Emniyet yetkililerimiz tarafÄ±ndan Uber denetimleri devam ediyor. Uber kullanan mÃ¼ÅŸteriye 292 lira ceza yazÄ±lÄ±yor. Bu sebeple mÃ¼ÅŸterilerimizin taksilerimizi tercih etmesini, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n da her zamankinden daha hassas bir ÅŸekilde hizmet vermesini rica ediyorum. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ± iTaksi hizmete girdi ve artÄ±k mÃ¼ÅŸterilerimiz kolaylÄ±kla taksilere ulaÅŸabilmekte."

Uber'in yakÄ±n zamanda TÃ¼rkiye'yi terk edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran UÄŸur, taksiciliÄŸe ihanet edip Uber'e hizmet veren ÅŸofÃ¶rlerin ilerleyen zamanlarda taksicilik mesleÄŸi iÃ§erisinde yer alamayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.