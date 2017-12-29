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15:56, 29 Aralık 2017 Cuma

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Filistin'deki gösterilere müdahale
Filistin'deki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Filistinliler Beytullahim kentinin merkezinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

İsrail askerleri söz konusu göstericilere kentin kuzey girişinde göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Filistinli gençler, İsrail askerlerinin müdahalesine taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi.

İsrail askerleri göstericilere yönelik El Halil kentinin Bab el-Zaviye bölgesi ile Ramallah ve El-Bira kentleri girişinde de benzeri müdahalelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan ABD'nin Kudüs kararı, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.



İlgili Konular israil filistin
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