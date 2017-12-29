16:29, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler bir ay boyunca yasaklandÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu kararla, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde huzur ve gÃ¼venliÄŸin, kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, emniyetin, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± resmi toplantÄ±, tÃ¶ren, ÅŸenlik, karÅŸÄ±lama, uÄŸurlama gibi etkinlikler hariÃ§, 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ miting, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k yer toplantÄ±larÄ± ile gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri, 2559 sayÄ±lÄ± Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamÄ±ndaki oyun, temsil ve Ã§eÅŸitli ÅŸekillerdeki gÃ¶steri ve etkinlikler, ticari kimliÄŸi bulunan Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸilerinin ticari faaliyetleri hariÃ§ olmak Ã¼zere, el ilanÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± ve pankart/afiÅŸ asÄ±lmasÄ±, 30 AralÄ±k'tan geÃ§erli olmak Ã¼zere 30 gÃ¼n sÃ¼reyle mÃ¼lki idare amirliklerinin (merkez ilÃ§elerde valilik, dÄ±ÅŸ ilÃ§elerde kaymakamlÄ±klar) iznine baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

GerÃ§ekleÅŸtirilmesi izin ÅŸartÄ±na baÄŸlanan her tÃ¼rlÃ¼ toplantÄ± ve etkinliÄŸin huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmaya teÅŸebbÃ¼s edecek ÅŸahÄ±slar ile iÅŸlenmesi muhtemel suÃ§larÄ±n tespitine yÃ¶nelik izletilmesi ve kamera gibi araÃ§larla kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±na izin verildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi, anma tÃ¶reni gibi eylem ve etkinlikler de 30 AralÄ±k'tan geÃ§erli olmak Ã¼zere 30 gÃ¼n sÃ¼reyle yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.