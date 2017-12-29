16:31, 29 Aralık 2017 Cuma

Kosova'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Priştine Yunus Emre Enstitü merkezinde düzenlenen törende, 2017 yılı ikinci dönem Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 33 kişiye sertifikaları dağıtıldı.

Okutman Hüseyin Güngör, törende yaptığı konuşmada, Osmanlıca kursunun beş senedir devam ettiğini anımsatarak, Prizren ve Priştine'de bu kursa ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Osmanlıca kursunun üç seviyeden oluştuğunu söyleyen Güngör, kursu tamamlayanların başta mezar taşları olmak üzere Kosova ve Balkanlar'da Osmanlı'dan kalma birçok eserlerdeki kitabeleri okuyabilme imkanına sahip olabileceklerini dile getirdi.

Üsküp Hayrat Vakfı temsilcisi ve Osmanlıca kursu eğitmeni Mehmet Çakmak ise üç yıl içerisinde yaklaşık 100 öğrencinin kursu tamamlayarak sertifikalarını aldıklarını kaydetti.

Çakmak, öğrencilerin hem Türkiye'de hem Kosova'da hem de Balkanlar'ın genelinde Osmanlıca ile çok daha iyi çalışmalar ortaya koymaları temennisinde bulundu.

Çakmak, 2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde Türkiye'de ve Balkanlar da dahil olmak üzere Avrupa'nın farklı şehirlerinde 600 bine yakın kursiyere Osmanlıca sertifikası verdiklerini söyledi.

Çakmak, gençlerin Osmanlıca'ya gönül vermesi ve yakınlık göstermesinin kendileri için kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.