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Fethi Gemuhluoğlu'nun yaşadığı eve anı plaketi asıldı
Fethi Gemuhluoğlu'nun yaşadığı eve anı plaketi asıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, "Fethi Gemuhluoğlu, bir dönem Türkiye'nin seçkin evlatlarının yetişmesinde çok büyük emeği olan, Türkiye'nin idaresinde vazife almış, siyasetçi, bürokrat ve akademide vazife yapan bir hoca olarak bütün bir nesli gerçekten terbiye etmiş bir büyüğümüzdür" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatının son günlerini geçirdiği Şişli'deki binaya, 40. vefat yılı anısına hazırlanan plaket asıldı.

Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan plaketin asılması dolayısıyla Şişli'deki Hacı Emin Efendi Sokağı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere bu hizmete emeği geçenlere teşekkür etti.

Avcı, "Fethi Gemuhluoğlu, bir dönem Türkiye'nin seçkin evlatlarının yetişmesinde çok büyük emeği olan, sadece katibi umumisi (genel sekreter) olduğu Türk Petrol Vakfı'yla değil, onun çok ötesinde, şahsi müktesebatıyla da hepimizin üzerinde emeği olan, bugün Türkiye'nin idaresinde vazife almış, siyasetçi, bürokrat ve akademide vazife yapan bir hoca olarak bütün bir nesli gerçekten terbiye etmiş bir büyüğümüzdür. Kendisine bu vesileyle bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Himmetlerinin üzerimizde daim olmasını diliyorum." dedi.

Törene katılan öğrencilerle de sohbet eden Avcı, gençlerin okuduğu Gemuhluoğlu kitaplarına da işaret ederek, şunları aktardı:

"Özellikle öğrenci kardeşlerime, o güzel kitapları okudukları için teşekkür ediyorum. O güzel kitapları, güzel öğrencilerimize okutan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Fethi ağabeyin en belirgin vasfı, öğretmenliğiydi aynı zamanda. Çünkü bir dönem, Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik de yaptı. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini, en iyi takdir eden bir büyüğümüzdü. Öğretmenlerimizin onunla kitap üzerinden münasebet göstermelerine de ayrıca çok memnun oldum. Sizlere çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayra vesile olsun."

Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu da törene katılanlara teşekkür ederek, hayatlarının ailece hep Nişantaşı'nda geçtiğini söyledi.

Nişantaşı'nda doğduğunu, bu evde çocukluğunun geçtiğini anlatan Gemuhluoğlu, duygularını şöyle aktardı:

"Babam ve annemle bu evde oturduk. Onun için Nişantaşı'nın hayatımızda çok önemli bir yeri var. Babamın vefatına kadar yaklaşık 10 yılı bu evde geçti. Evin şu anki sahipleri biziz. Yine burada oturmaya devam ediyoruz. Burayla bağımız devam ediyor.

Bu plaketin düşünülmesi, bizi çok mütehassis etti. Milli Eğitim Müdürümüz bunu hatırladı ve bize önerdi. Biz de çok mutlu olduk. Bu tür uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Bütün yazar, çizer ve düşünürler için bunun uygulanması iyi olur. En azından insanlar o sokaktan, o apartmanın önünden geçerken belki onların ruhuna bir Fatiha okur. Bu sokağın başında ve apartmanın önünde bir tabela var. İnsanlar hatırlıyor ve bir Fatiha okuyor."

Törene katılan Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık da Gemuhluoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gemuhluoğlu'nun oğlu Veli Selman Gemuhluoğlu'nun da katıldığı törende ayrıca, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Şişli Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Pangaltı Ermeni Okulları Kurucu Temsilcisi Berç Menzilcioğlu da hazır bulundu.

Plakada, "Türk düşünce, eğitim, vakıf ve kültür tarihinin önemli isimlerinden Fethi Gemuhluoğlu (1922-1977), bu apartmanda yaşamıştır. Bu plaket, Fethi Gemuhluoğlu'nun 40. vefat yılı anısına konulmuştur. Rahmet ve şükranla yad ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



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