KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda 6 kiÅŸiye hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 6 sanÄ±k, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalara sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen sanÄ±klar, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±klar Adem YaÅŸar, Arife Bilge Peker, Fatma Ä°lhan, Meryem Hatun Soykuvvet, Meryem GÃ¶kgÃ¼l ve Zeynep Karatoprak'Ä±n, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.
Ä°DDÄ°ANAME
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde sanÄ±klara, daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§lamalarla aÃ§Ä±lan davalarda olduÄŸu gibi "FETÃ– Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltilmiÅŸti.
SavcÄ± Erkman, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce sanÄ±k sayÄ±sÄ± 3 ile 230 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 7 dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Toplam 583 sanÄ±klÄ± bu davalarÄ±n ardÄ±ndan, 420 sanÄ±k hakkÄ±nda daha ayrÄ± ayrÄ± dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dava sayÄ±sÄ± 427, toplam sanÄ±k sayÄ±sÄ± ise bin 3'e yÃ¼kselmiÅŸti.
Erkman'Ä±n gÃ¶rev yerinin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 130 sanÄ±k hakkÄ±nda daha ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶ndermiÅŸti.
Son iddianamelerin kabulÃ¼yle Temmuz 2010'daki KPSS'ye iliÅŸkin toplam dava sayÄ±sÄ± 557, ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise bin 133 olmuÅŸtu.
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"