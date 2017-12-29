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17:29, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

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KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda 6 kiÅŸiye hapis cezasÄ±
KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda 6 kiÅŸiye hapis cezasÄ±

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DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarÄ±nda 6 sanÄ±k, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalara sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen sanÄ±klar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±klar Adem YaÅŸar, Arife Bilge Peker, Fatma Ä°lhan, Meryem Hatun Soykuvvet, Meryem GÃ¶kgÃ¼l ve Zeynep Karatoprak'Ä±n, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.

Ä°DDÄ°ANAME

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin, 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde sanÄ±klara, daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§lamalarla aÃ§Ä±lan davalarda olduÄŸu gibi "FETÃ– Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltilmiÅŸti.

SavcÄ± Erkman, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce sanÄ±k sayÄ±sÄ± 3 ile 230 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 7 dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Toplam 583 sanÄ±klÄ± bu davalarÄ±n ardÄ±ndan, 420 sanÄ±k hakkÄ±nda daha ayrÄ± ayrÄ± dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dava sayÄ±sÄ± 427, toplam sanÄ±k sayÄ±sÄ± ise bin 3'e yÃ¼kselmiÅŸti.

Erkman'Ä±n gÃ¶rev yerinin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 130 sanÄ±k hakkÄ±nda daha ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶ndermiÅŸti.

Son iddianamelerin kabulÃ¼yle Temmuz 2010'daki KPSS'ye iliÅŸkin toplam dava sayÄ±sÄ± 557, ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise bin 133 olmuÅŸtu.



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