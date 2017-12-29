17:33, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

"Mor Beyin" yazÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu





ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan ve tutuklanan, yaklaÅŸÄ±k 9 ay sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski Bursa 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± BaÅŸ, "Mor Beyin" yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen FETÃ– firarisi eski TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan ve tutuklanan, yaklaÅŸÄ±k 9 ay sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski Bursa 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Fahrettin BaÅŸ, "Mor Beyin" yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len FETÃ– firarisi eski TÃœBÄ°TAK personeli Kemalettin Cengiz ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu. BaÅŸ, adliye Ã¶nÃ¼nde gazetecilere, tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n 1 Åžubat 2018'de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅŸubat ayÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 9 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Silivri Cezaevi'nden 31 Ekim'de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±m. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucu 11 bin 480 kiÅŸi iÃ§inde benim de aynÄ± maÄŸduriyete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±m ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Tamamen FETÃ– denen hain Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kumpasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±m ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Åžimdi 'Mor Beyin' denen uygulamayÄ± yapan ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda iftira, suÃ§ uydurma, sahte delil uydurma ve silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulunuyorum Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na." BaÅŸ'Ä±n avukatÄ± Erdal YÄ±ldÄ±z da Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla mÃ¼vekkilinin ByLock listesinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. VirÃ¼s sistemiyle ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±z, "MÃ¼vekkilimizin maÄŸduriyeti sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutluyuz. Ä°nÅŸallah baÅŸka maÄŸdurlar varsa bunlarÄ±n da maÄŸduriyetlerinin adli makamlarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸacaktÄ±r. HSK tarafÄ±ndan hala soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor fakat biz yeni geliÅŸmeden sonra mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne de onay verileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸ ve avukatÄ±, daha sonra Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu.

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