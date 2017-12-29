17:38, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Ã–zbekistan ve Rusya arasÄ±nda nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±





Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n devlet nÃ¼kleer enerji ÅŸirketi Rosatom arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

BugÃ¼n TaÅŸkent'te gerÃ§ekleÅŸen temaslar kapsamÄ±nda imzalanan anlaÅŸmaya Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nodir Otacanov ve Rosatom BaÅŸkanÄ± Aleksey LihaÃ§ev imza attÄ±lar. Rosatom tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Ã–zbekistan'Ä±n nÃ¼kleer enerji altyapÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±, Ã¼lkede nÃ¼kleer enerji santralleri ve araÅŸtÄ±rma reaktÃ¶rleri yapÄ±mÄ± ve nÃ¼kleer enerji alanÄ±nda uzmanlar yetiÅŸtirme gibi alanlarda iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lacak. AyrÄ±ca Ã–zbekistan'da uranyum yataklarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± ve iÅŸlenmesi, radyoaktif izotoplar Ã¼retimi ve bunlarÄ±n tÄ±p, sanayi ve tarÄ±m alanlarÄ±nda kullanÄ±ma sunulmasÄ± gibi alanlarda da ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Kaynak: KÄ±rÄ±m Haber AjansÄ±

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