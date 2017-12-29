GÃ¼ncelleme: 18:04, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Ä°zetbegovic: Bosna Hersek TÃ¼rkiye'nin dostudur, bunu 15 Temmuz'da gÃ¶sterdik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ãœyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, TÃ¼rkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri ise bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.

Â

Ä°zetbegovic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeleri, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki etkisini ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile Bosna Hersek arasÄ±ndaki iliÅŸkileri deÄŸerlendirdi.

SÄ±rbistanÂ ile Bosna Hersek arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin her daim kriz dÃ¶nemlerinden geÃ§eceÄŸini sÃ¶yleyen BoÅŸnak lider, "Ancak bu iliÅŸkilerin daha ileriye taÅŸÄ±nmasÄ±, geliÅŸtirilmesi hem SÄ±rbistan'Ä±n hem de Bosna Hersek'in Ã§Ä±karÄ±nadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

HÄ±rvatistanÂ ile Bosna Hersek arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde, Ã¶zellikle eski HÄ±rvat generallerin savaÅŸ suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giymesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan olumsuz bir atmosfer olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ä°zetbegovic, bu kararÄ±n ardÄ±ndan HÄ±rvatistan tarafÄ±ndan bazÄ± olumsuz aÃ§Ä±klamalar geldiÄŸini belirtti.

BoÅŸnak lider, herkesin duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda intihar eden eski General Slobodan Praljak'Ä± konuÅŸtuÄŸunu, kararÄ± veren hakimlere tepki gÃ¶sterdiÄŸini, savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ± kahramanlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fade ederek, "Oysa hiÃ§ kimse kurbanlardan bahsetmedi. HÄ±rvat yetkililer, birer lider gibi deÄŸil, politikacÄ± gibi hareket etti. HÄ±rvat halkÄ±na, seÃ§mene, asker derneklerine yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nmek adÄ±na duygusal davrandÄ±." diye konuÅŸtu.

"KUDÃœS" OYLAMASINDA BOSNA HERSEK'Ä°N Ã‡EKÄ°MSER KALMASI

Bosna Hersek'inÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼sÂ kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ± iÃ§in yapÄ±lan oylamada Ã§ekimser oy kullanmasÄ±na deÄŸinen Ä°zetbegovic, BM'deki oylamada sadece Ä°slam Ã¼lkelerinin deÄŸil, tÃ¼m medeni dÃ¼nya Ã¼lkelerinin ABD'nin kararÄ±na karÅŸÄ± durduÄŸunu vurgulayarak "KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'in baÅŸkenti ilan edilmesine, ABD ve Ä°srail'in yanÄ± sÄ±ra belki de adlarÄ±nÄ± ilk kez duyduÄŸumuz birkaÃ§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda, herkes karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Hem Ä°srail, hem de ABD politikasÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj verildi." dedi.

Bosna Hersek'te dÄ±ÅŸ politika kararlarÄ±nÄ±n Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°zetbegovic, "Biz, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan Ã¼lke olarak AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin ve bÃ¶lgedeki diÄŸer Ã¼lkelerin tutumunu izlememiz gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir tavsiye almÄ±ÅŸtÄ±k. Ben de bunu destekliyordum. Ancak Konseyin diÄŸer iki Ã¼yesi (SÄ±rp ve HÄ±rvat) bunu desteklemedi. DolayÄ±sÄ±yla ya oylamaya katÄ±lmayacaktÄ±k ya da Ã§ekimser kalacaktÄ±k. Zira bizde kararlar sadece uzlaÅŸma ile alÄ±nabiliyor. Konseyin bir Ã¼yesi dahi karÅŸÄ± ise karar almamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Her ne kadar ÅŸahsen ben istemesem de Ã§ekimser kalmak zorundaydÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BOSNA HERSEK TÃœRKÄ°YE'NÄ°N DOSTUDUR"

TÃ¼rkiye'nin her geÃ§en gÃ¼n bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle daha iyi iliÅŸkiler kurduÄŸuna dikkati Ã§eken Ä°zetbegovic, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki olumlu rolÃ¼nÃ¼n, yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve yapÄ±cÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ä°zetbegovic, TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde bÃ¶lgeye yardÄ±m ettiÄŸini belirterek "AyrÄ±ca bÃ¶lgedeki OsmanlÄ± mirasÄ± eserlere yatÄ±rÄ±m yapÄ±p bu ÅŸekilde bÃ¶lge Ã¼lkelerinin turizm potansiyeline de katkÄ±da bulunuyor." dedi.

TÃ¼rkiye'nin Bosna Hersek Ã¶zelinde ise Ã¼lkenin tÃ¼m Ã¶nceliklerini desteklediÄŸini kaydeden Ä°zetbegovic, "AB'ye ve NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recimiz, bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±, daha iyi bÃ¶lgesel iliÅŸkiler ve ekonomik kalkÄ±nma buna Ã¶rnek olarak gÃ¶sterilebilir." diye konuÅŸtu.

Ä°zetbegovic, Bosna Hersek'in de TÃ¼rkiye'nin dostu olduÄŸunu vurgulayarak "Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri, bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.

"DAYTON 2" SÃ–YLEMLERÄ°

Bosna Hersek'te 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan kanlÄ± savaÅŸÄ± sona erdiren Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ve bu antlaÅŸmanÄ±n getirdiÄŸi sistemin yenilenmesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ortaya atÄ±lan "Dayton 2" giriÅŸimini de deÄŸerlendiren Ä°zetbegovic, bunun iyi niyetli bir giriÅŸim olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bunun ciddi bir mesele olduÄŸunu ve gerekli hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lmadan bu tÃ¼r konulara girilmemesi gerektiÄŸini belirten Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, iÅŸlevsel bir devlet olmak adÄ±na ileri adÄ±m atmalÄ±dÄ±r. Mevcut sistemde, koalisyon ortaklarÄ±ndan herhangi biri, istediÄŸi zaman, hiÃ§bir sebep gÃ¶stermeden, herhangi bir sÃ¼reci durdurabiliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Taraflardan herhangi birinin, sÃ¼reÃ§leri bloke etmesini engelleyecek bir mekanizma geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°zetbegovic, "Bir gÃ¼n biri Ã§Ä±kÄ±p da referandumla Ã¼lkeyi parÃ§alayamamalÄ±, yeni entiteler kuramamalÄ±." dedi.

Ä°zetbegovic, Bosna Hersek'in "olgunlaÅŸma sÃ¼reci" iÃ§inde olduÄŸunu kaydederek "UluslararasÄ± toplum, Ã¼lkemizde mevcut ancak artÄ±k eskisi gibi her ÅŸeye mÃ¼dahale etmiyor, sorunu bizim Ã§Ã¶zmemizi bekliyor. Burada hiÃ§ kimsenin, artÄ±k gÃ¼Ã§ kullanarak bir ÅŸey elde edemeyeceÄŸine inanmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Bosna Hersek'teki mevcut durumun, siyasilerin ortaya koyduÄŸundan daha iyi olduÄŸunu kaydeden Ä°zetbegovic, ekonomik anlamda diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile aynÄ± dÃ¼zeyde olduklarÄ±nÄ±, geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 18,2 artan ihracat ile bu alanda bÃ¶lgenin lideri olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.