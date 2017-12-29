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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:41, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 18:15, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

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FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± 8 polise dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±
FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± 8 polise dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±
Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 8 polis, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ±Â BylockÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lananÂ 8 polisÂ hakkÄ±nda Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±klar Duray AsÄ±ldaÅŸ, Halit AkdoÄŸan, Behzat DurmuÅŸ, Hamza Ä°brahim Ã–zcan, Mehmet KÄ±mÄ±rtÄ±, Mesut CoÅŸkun, Serhat DoÄŸruluk ve Yasin Åžeref Demir ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada sÃ¶z alan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, davanÄ±n esasÄ±na iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±nÄ± tekrar etti. Davaya iliÅŸkin son savunmalarÄ± alÄ±nan sanÄ±klar, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle altÄ±ÅŸar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. SanÄ±klarÄ±n eylemlerinin terÃ¶r suÃ§u olmasÄ± nedeniyle cezalarÄ±nÄ± dokuzar yÄ±la Ã§Ä±karan heyet, sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterir herhangi bir beyanda bulunmayÄ±ÅŸÄ±nÄ± dikkate alarak, cezadan indirim yapÄ±lmasÄ±na da yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na da hÃ¼kmetti.



Ä°lgili Konular FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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