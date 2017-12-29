Almanya, 2018'e yeniliklerle girecek

Almanyaâ€™da 1 Ocak 2018â€™den itibaren birÃ§ok alanda yeni dÃ¼zenlemenin uygulamaya konulmasÄ± bekleniyor.
AA muhabirinin Almanya Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lkede, daha yÃ¼ksek Ã¶denekler, asgari Ã¼cretteki farklÄ±lÄ±klarÄ±n dÃ¼zenlenmesi, daha fazla Ã§ocuk yardÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ±lÄ±k Ã¶deneklerinin iyileÅŸtirilmesi ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlemler gibi yeni dÃ¼zenlemeler yeni yÄ±ldan itibaren uygulamaya konulacak.
1 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olacak yeni uygulamalar, Ã¼lkedeki vatandaÅŸ ve ÅŸirketlerin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nÄ± farklÄ± ÅŸekillerde etkileyecek.
2018'de vergi mÃ¼kellefleri 4,1 milyar avrodan muaf tutulacak. SÃ¶z konusu uygulamadan Ã¶zellikle Ã§ocuklu aileler ve iÅŸÃ§iler faydalanacak.
Yeni uygulamalar kapsamÄ±nda, Vergi Dairesi'nden (Finanzamt) bir kamu gÃ¶revlisi, habersiz bir ÅŸekilde ÅŸirketleri kontrole gidebilecek ve kasalarÄ±nÄ± 2017â€™den itibaren elektronik olarak kaydettirmek zorunda olan iÅŸletmelerin nakit para kayÄ±tlarÄ±nÄ±n manipÃ¼le edilip edilmediÄŸini inceleyecek.Â
Emeklilik fonlarÄ±nÄ±n durumunun iyi olmasÄ± nedeniyle emeklilik kasasÄ± Ã¶demeleri, 1 Ocak itibarÄ±yla brÃ¼t maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 18,7'sinden yÃ¼zde 18,6'sÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek. Temmuz 2018'den itibaren de 21 milyon emeklinin maaÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 3 artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Saat Ã¼creti asgari Ã¼cretin altÄ±nda imzalanan iÅŸ sÃ¶zleÅŸmeleri, 2018â€™den itibaren geÃ§erli olmayacak. AyrÄ±ca, bu yÄ±l asgari Ã¼cret uygulanmasÄ± konusunda bazÄ± sektÃ¶rlerde istisnalar saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2018'den itibaren bu istisnalar kalkacak ve asgari Ã¼cret zorunluluÄŸu, tÃ¼m sektÃ¶rlerde geÃ§erli olacak.
Asgari Ã¼cret saatlik, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda 8,50 avrodan 8,84 avroya yÃ¼kseltilmiÅŸti. Asgari Ã¼crette 2 yÄ±lda bir yapÄ±lan artÄ±ÅŸÄ±n, 2019 baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
Almanya'da "Hartz VI" olarak bilinen sosyal yardÄ±m miktarÄ±, yeni yÄ±lda 409 avrodan 416 avroya Ã§Ä±karÄ±lacak.
Ã‡ocuk parasÄ± ise ilk 2 Ã§ocuk iÃ§in aylÄ±k 192 avrodan 194 avroya, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in 198 avrodan 200 avroya ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in 223 avrodan 225 avroya yÃ¼kselecek.
19 Ã¼yeli Avro BÃ¶lgesi'nin Ã¼lkelerinden biri olan Almanya'da, para birimi olarak avro kullanÄ±lÄ±yor.
Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) tarafÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek yeni avro banknotlar merakla bekleniyor. Piyasaya gelecek yÄ±l 100 ve 200 avroluk, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶zelliklerine sahip banknotlarÄ±n sÃ¼rÃ¼lmesi planlanÄ±yor.
Bu arada, ECB'nin mayÄ±s ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda 500 avroluk banknotlar peyderpey piyasadan Ã§ekilecek.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
OsmanlÄ± kent mimarisinin en Ã¶nemli kÃ¼lliye Ã¶rneÄŸini teÅŸkil eden Eski ÃœskÃ¼p TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™ndaki BEDESTENâ€™in iÃ§inde bulunan kiralÄ±k mekÃ¢nlarda dÃ¼zenlenen eÄŸlenceler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan istenmeyen olaylarla tarihi yapÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi dokusuna zarar veriliyor.
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te bir kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki olarak otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶n kÄ±smÄ±na Filistin bayraÄŸÄ± ile "KudÃ¼s" yazÄ±sÄ± astÄ±.
Gazze'de yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman, Ä°srailâ€™in ABDâ€™nin arabulucu olmadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§ sahibi ailesine destek olmak istiyor.
Almanya'da, 1 Ocak 2018'den itibaren daha yÃ¼ksek Ã¶denekler, asgari Ã¼cretteki farklÄ±lÄ±klarÄ±n dÃ¼zenlenmesi, daha fazla Ã§ocuk yardÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ±lÄ±k Ã¶deneklerinin iyileÅŸtirilmesi ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlemler uygulamaya konulacak.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n devlet nÃ¼kleer enerji ÅŸirketi Rosatom arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilÃ§esine yÃ¶nelik EylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda 411 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±
PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, 2017 yÄ±lÄ± ikinci dÃ¶nem OsmanlÄ±ca kursunu baÅŸarÄ±yla tamamlayan 33 kiÅŸiye sertifikalarÄ±nÄ± verdi.
Yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan Prens MeÅŸal ile Prens Feysal serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti
Kassam TugaylarÄ±, 2014'te Gazze'de esir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu Ä°srail askeri Åžaul'un resminin bulunduÄŸu ve yanÄ±nda "Bizim kahramanlarÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmadÄ±kÃ§a ve gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedikÃ§e, bu esir de asla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸamayacak" yazan bir afiÅŸ astÄ±