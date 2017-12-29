GÃ¼ncelleme: 18:26, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Almanya, 2018'e yeniliklerle girecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanyaâ€™da 1 Ocak 2018â€™den itibaren birÃ§ok alanda yeni dÃ¼zenlemenin uygulamaya konulmasÄ± bekleniyor.

AA muhabirinin Almanya Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lkede, daha yÃ¼ksek Ã¶denekler, asgari Ã¼cretteki farklÄ±lÄ±klarÄ±n dÃ¼zenlenmesi, daha fazla Ã§ocuk yardÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ±lÄ±k Ã¶deneklerinin iyileÅŸtirilmesi ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlemler gibi yeni dÃ¼zenlemeler yeni yÄ±ldan itibaren uygulamaya konulacak.

1 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olacak yeni uygulamalar, Ã¼lkedeki vatandaÅŸ ve ÅŸirketlerin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nÄ± farklÄ± ÅŸekillerde etkileyecek.

2018'de vergi mÃ¼kellefleri 4,1 milyar avrodan muaf tutulacak. SÃ¶z konusu uygulamadan Ã¶zellikle Ã§ocuklu aileler ve iÅŸÃ§iler faydalanacak.

Yeni uygulamalar kapsamÄ±nda, Vergi Dairesi'nden (Finanzamt) bir kamu gÃ¶revlisi, habersiz bir ÅŸekilde ÅŸirketleri kontrole gidebilecek ve kasalarÄ±nÄ± 2017â€™den itibaren elektronik olarak kaydettirmek zorunda olan iÅŸletmelerin nakit para kayÄ±tlarÄ±nÄ±n manipÃ¼le edilip edilmediÄŸini inceleyecek.Â

EMEKLÄ° MAAÅžLARI VE ASGARÄ° ÃœCRET UYGULAMALARIÂ

Emeklilik fonlarÄ±nÄ±n durumunun iyi olmasÄ± nedeniyle emeklilik kasasÄ± Ã¶demeleri, 1 Ocak itibarÄ±yla brÃ¼t maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 18,7'sinden yÃ¼zde 18,6'sÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek. Temmuz 2018'den itibaren de 21 milyon emeklinin maaÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 3 artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Saat Ã¼creti asgari Ã¼cretin altÄ±nda imzalanan iÅŸ sÃ¶zleÅŸmeleri, 2018â€™den itibaren geÃ§erli olmayacak. AyrÄ±ca, bu yÄ±l asgari Ã¼cret uygulanmasÄ± konusunda bazÄ± sektÃ¶rlerde istisnalar saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2018'den itibaren bu istisnalar kalkacak ve asgari Ã¼cret zorunluluÄŸu, tÃ¼m sektÃ¶rlerde geÃ§erli olacak.

Asgari Ã¼cret saatlik, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda 8,50 avrodan 8,84 avroya yÃ¼kseltilmiÅŸti. Asgari Ã¼crette 2 yÄ±lda bir yapÄ±lan artÄ±ÅŸÄ±n, 2019 baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.

SOSYAL YARDIM MÄ°KTARI VE Ã‡OCUK PARASI ARTACAK

Almanya'da "Hartz VI" olarak bilinen sosyal yardÄ±m miktarÄ±, yeni yÄ±lda 409 avrodan 416 avroya Ã§Ä±karÄ±lacak.

Ã‡ocuk parasÄ± ise ilk 2 Ã§ocuk iÃ§in aylÄ±k 192 avrodan 194 avroya, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in 198 avrodan 200 avroya ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in 223 avrodan 225 avroya yÃ¼kselecek.

ECB'DEN YENÄ° BANKNOTLAR

19 Ã¼yeli Avro BÃ¶lgesi'nin Ã¼lkelerinden biri olan Almanya'da, para birimi olarak avro kullanÄ±lÄ±yor.

Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) tarafÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek yeni avro banknotlar merakla bekleniyor. Piyasaya gelecek yÄ±l 100 ve 200 avroluk, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶zelliklerine sahip banknotlarÄ±n sÃ¼rÃ¼lmesi planlanÄ±yor.

Bu arada, ECB'nin mayÄ±s ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda 500 avroluk banknotlar peyderpey piyasadan Ã§ekilecek.