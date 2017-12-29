GÃ¼ncelleme: 18:37, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'ndan S-400 aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±Â (SSM), Rusya'dan 1 adedi opsiyon olmak Ã¼zere toplamda 2 adetÂ S-400 sistemiÂ tedarik edileceÄŸini, basÄ±nda Ã§Ä±kan haber ve yorumlarÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SSM, Rusya'danÂ S-400Â sistemiyle tedarikine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uzun menzilli hava ve fÃ¼ze savunma sistemi ihtiyacÄ±na yÃ¶nelik olarak baÅŸlatÄ±lanÂ Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi ProjesiÂ kapsamÄ±nda Rusya ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin neticelendirildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, proje ile 1 adedi opsiyon olmak Ã¼zere toplamda 2 adet S-400 sistemi (bataryasÄ±) tedarik edileceÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, aynÄ± anda hem hava araÃ§larÄ±na hem de balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± etkin olan S-400 sisteminin kontrolÃ¼nÃ¼n tamamen TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde olacaÄŸÄ± ve S-400 sisteminin herhangi bir dÄ±ÅŸ unsura baÄŸlantÄ±sÄ± olmadan baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde gÃ¶rev yapabileceÄŸi vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada, sistemin kullanÄ±mÄ±, yÃ¶netimi, dost dÃ¼ÅŸman tanÄ±ma sistemlerinin milli imkanlarla gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.

Ä°LK TESLÄ°MAT 2020'DE

Ä°lk teslimatÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde yapÄ±lmasÄ± planlanan projeyle ilgili teknoloji kazanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi ve ortak geliÅŸtirme taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n sÃ¶zleÅŸmede yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SÃ¶zleÅŸmesi imzalanmÄ±ÅŸ, avans Ã¶demesi yapÄ±larak takvimi daha Ã¶nceden baÅŸlamÄ±ÅŸ olan projenin, Rusya tarafÄ±ndan saÄŸlanacak kredi ile karÅŸÄ±lanacak bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin kredi anlaÅŸmasÄ± da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bununla birlikte, uzun menzilli hava savunma ihtiyacÄ±nÄ±n milli imkanlarla karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke menfaatlerimiz doÄŸrultusunda kararlÄ±lÄ±kla devam etmektedir. Bu modeli destekleyecek muhtelif Ã§alÄ±ÅŸmalar, ilgilenen diÄŸer Ã¼lke ve firmalarla da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir.

AÃ§Ä±klamalar dÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±nda Ã§Ä±kan haber ve yorumlar gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmamaktadÄ±r. Sisteme iliÅŸkin teknik hususlar ve Ã¶deme detaylarÄ± her savunma projesinde olduÄŸu gibi taraflar arasÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±nan gizlilik prensipleri uyarÄ±nca paylaÅŸÄ±lmamaktadÄ±r."