Cuneydi Ã§alÄ±ÅŸarak ailesine destek olmak istiyor

KudÃ¼sÂ direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndakiÂ Fevzi el-Cuneydi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§ sahibi ailesine destek olmak istiyor.
Cuneydi, gÃ¶zaltÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi ve saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸma azminden vazgeÃ§medi.
Cuneydi, "ElhamdÃ¼lillah Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼me ve tekrar aileme kavuÅŸtum. GÃ¶zaltÄ±ndayken, zor ÅŸartlar altÄ±nda olan ailemin baÅŸÄ±na bir musibet gelecek diye Ã§ok endiÅŸelendim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailede tek Ã§alÄ±ÅŸabilen benim. Ä°mkanÄ±m olursa manav veya bir Ã§ay ocaÄŸÄ± aÃ§mayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
"Ailemizin bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ abim kendi ailesine bakmakla beraber, hasta durumda olan anne, baba ve dÃ¶rt kardeÅŸime de bakÄ±yor. Abim maddi aÃ§Ä±dan zorlandÄ±ÄŸÄ±ndan aileme destek olmak iÃ§in okulu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m." diyen Cuneydi, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinde baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye halkÄ± olmak Ã¼zere kendisine destek veren ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde bulunan kiÅŸilerle gurur duyduÄŸunu ve her birine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini dile getirdi.
Ä°srail cezaevlerinde bulunan Ã§ocuklarla ilgili Cuneydi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Onlarca Filistinli Ã§ocuk hala Ä°srail cezaevlerinde gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyor. OnlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in de destek verip dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmamÄ±z gerekiyor."
Ä°srail askeri mahkemesi tarafÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere geÃ§en Ã§arÅŸamba kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydiâ€™nin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi sonucunda saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmuÅŸtu.
Cuneydi, 14 Ocak 2018â€™de yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.
Filistinli Cuneydi, 7 AralÄ±k'ta iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Ofer Mahkemesi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Cuneydi'nin kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ, ancak savcÄ±lÄ±k buna itiraz etmiÅŸti.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
OsmanlÄ± kent mimarisinin en Ã¶nemli kÃ¼lliye Ã¶rneÄŸini teÅŸkil eden Eski ÃœskÃ¼p TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™ndaki BEDESTENâ€™in iÃ§inde bulunan kiralÄ±k mekÃ¢nlarda dÃ¼zenlenen eÄŸlenceler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan istenmeyen olaylarla tarihi yapÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi dokusuna zarar veriliyor.
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te bir kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki olarak otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶n kÄ±smÄ±na Filistin bayraÄŸÄ± ile "KudÃ¼s" yazÄ±sÄ± astÄ±.
Gazze'de yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman, Ä°srailâ€™in ABDâ€™nin arabulucu olmadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§ sahibi ailesine destek olmak istiyor.
Almanya'da, 1 Ocak 2018'den itibaren daha yÃ¼ksek Ã¶denekler, asgari Ã¼cretteki farklÄ±lÄ±klarÄ±n dÃ¼zenlenmesi, daha fazla Ã§ocuk yardÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ±lÄ±k Ã¶deneklerinin iyileÅŸtirilmesi ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlemler uygulamaya konulacak.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n devlet nÃ¼kleer enerji ÅŸirketi Rosatom arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilÃ§esine yÃ¶nelik EylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda 411 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±
PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, 2017 yÄ±lÄ± ikinci dÃ¶nem OsmanlÄ±ca kursunu baÅŸarÄ±yla tamamlayan 33 kiÅŸiye sertifikalarÄ±nÄ± verdi.
Yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan Prens MeÅŸal ile Prens Feysal serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti
Kassam TugaylarÄ±, 2014'te Gazze'de esir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu Ä°srail askeri Åžaul'un resminin bulunduÄŸu ve yanÄ±nda "Bizim kahramanlarÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmadÄ±kÃ§a ve gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedikÃ§e, bu esir de asla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸamayacak" yazan bir afiÅŸ astÄ±