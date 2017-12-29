GÃ¼ncelleme: 18:48, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Cuneydi Ã§alÄ±ÅŸarak ailesine destek olmak istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼sÂ direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndakiÂ Fevzi el-Cuneydi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§ sahibi ailesine destek olmak istiyor.

Cuneydi, gÃ¶zaltÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi ve saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmasÄ±na raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸma azminden vazgeÃ§medi.

Cuneydi, "ElhamdÃ¼lillah Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼me ve tekrar aileme kavuÅŸtum. GÃ¶zaltÄ±ndayken, zor ÅŸartlar altÄ±nda olan ailemin baÅŸÄ±na bir musibet gelecek diye Ã§ok endiÅŸelendim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailede tek Ã§alÄ±ÅŸabilen benim. Ä°mkanÄ±m olursa manav veya bir Ã§ay ocaÄŸÄ± aÃ§mayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

"Ailemizin bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ abim kendi ailesine bakmakla beraber, hasta durumda olan anne, baba ve dÃ¶rt kardeÅŸime de bakÄ±yor. Abim maddi aÃ§Ä±dan zorlandÄ±ÄŸÄ±ndan aileme destek olmak iÃ§in okulu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m." diyen Cuneydi, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinde baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye halkÄ± olmak Ã¼zere kendisine destek veren ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde bulunan kiÅŸilerle gurur duyduÄŸunu ve her birine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini dile getirdi.

Ä°srail cezaevlerinde bulunan Ã§ocuklarla ilgili Cuneydi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Onlarca Filistinli Ã§ocuk hala Ä°srail cezaevlerinde gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyor. OnlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in de destek verip dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmamÄ±z gerekiyor."

Ä°srail askeri mahkemesi tarafÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere geÃ§en Ã§arÅŸamba kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydiâ€™nin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi sonucunda saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmuÅŸtu.

Cuneydi, 14 Ocak 2018â€™de yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.

Filistinli Cuneydi, 7 AralÄ±k'ta iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ofer Mahkemesi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Cuneydi'nin kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ, ancak savcÄ±lÄ±k buna itiraz etmiÅŸti.