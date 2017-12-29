Meteoroloji'den yoÄŸun kar uyarÄ±sÄ±

Ä°zetbegovic: Bosna Hersek TÃ¼rkiye'nin dostudur, bunu 15 Temmuz'da gÃ¶sterdik

BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, TÃ¼rkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri, bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.