GÃ¼ncelleme: 19:28, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã¼slubu ihanet noktasÄ±nda





AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 15 Temmuz sonrasÄ± sÃ¶ylemi, Ã¼slubu, stratejisi artÄ±k milletimizin vicdanÄ±nÄ± kanatmaktan Ã¶te adeta bir ihanet noktasÄ±na gelmiÅŸ durumdadÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ãœnal, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 15 Temmuz sonrasÄ± sÃ¶ylemi, Ã¼slubu, stratejisi, sistematik olarak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu siyaset biÃ§imi artÄ±k milletimizin vicdanÄ±nÄ± kanatmaktan Ã¶te adeta bir ihanet noktasÄ±na gelmiÅŸ durumdadÄ±r." diye konuÅŸtu. Mahir Ãœnal, "Tek tip kÄ±yafet ile ilgili PKK ne diyorsa, PKK'nÄ±n ele baÅŸlarÄ± ne sÃ¶ylÃ¼yorsa maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.

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