Gazze'deki KudÃ¼s protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Hamas ve Ä°slami Cihad hareketlerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze Åžeridi'ndeki birÃ§ok camiden baÅŸlatÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye baÅŸta olmak Ã¼zere hareketin birÃ§ok yetkilisi katÄ±ldÄ±.
Hamas yÃ¶neticilerinden MuÅŸir el-MÄ±sri, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "KudÃ¼s'Ã¼n eskiden olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Ä°nfida'ya, Filistin devrimlerine ve Ã¼mmetin gazabÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in buradayÄ±z." dedi.
Arap ve Ä°slam aleminin tÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ±n "ortak dÃ¼ÅŸman Ä°srail'e" yÃ¶nlendirilmesi gerektiÄŸini ifade eden MÄ±sri, "Ä°srail tarihi gerÃ§ekleri deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸi gibi KudÃ¼s'Ã¼ YahudileÅŸtirme giriÅŸimlerinde de baÅŸarÄ±lÄ± olamayacak." diye konuÅŸtu.
Ä°srail ile normalleÅŸmeyi "ulusal ve ahlaki suÃ§" ÅŸeklinde nitelendirerek, Arap Ã¼lkelerinden bu duruma son vermesini isteyen MÄ±sri, Filistinli gruplarÄ± "uzlaÅŸÄ± temeline dayalÄ± ulusal bir strateji Ã¼zerinde anlaÅŸmaya" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
MÄ±sri, Filistin hÃ¼kÃ¼metine halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in Gazze'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± iÃ§in gÃ¶sterilen Ã¶fkenin sÃ¼rmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°slami Cihad Hareketi yÃ¶neticilerinden Nafiz AzzamÂ da "Ä°slam alemi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§ersiz kararÄ±na karÅŸÄ± resmi olarak herhangi bir ÅŸey ortaya koyamadÄ±. Neyi bekliyorsunuz?" ifadesini kullandÄ±.
Filistinli gruplarÄ± "Filistin birliÄŸini" saÄŸlamaya Ã§aÄŸÄ±ran Azzam, "Arap ve Ä°slam Ã¼lkelerinden ABD ve Ä°srail ile mÃ¼cadelede koordinasyonu artÄ±rmalarÄ±nÄ±" istedi.
ABD'nin kararÄ±na karÅŸÄ± pratik adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Azzam, "Neden ÅŸimdiye kadar bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler kovulmadÄ±? Neden Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri Guatemala gibi Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± uygulamada acele eden Ã¼lkelere karÅŸÄ± ortak bir tutum sergilemedi?" ifadelerini kullandÄ±.
Azzam, "Filistin Ä°ntifadasÄ±nÄ±n devam etmesi ve geliÅŸmesi" gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±ndan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.
TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren tasarÄ±, geÃ§en hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
OsmanlÄ± kent mimarisinin en Ã¶nemli kÃ¼lliye Ã¶rneÄŸini teÅŸkil eden Eski ÃœskÃ¼p TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™ndaki BEDESTENâ€™in iÃ§inde bulunan kiralÄ±k mekÃ¢nlarda dÃ¼zenlenen eÄŸlenceler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan istenmeyen olaylarla tarihi yapÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi dokusuna zarar veriliyor.
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te bir kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki olarak otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶n kÄ±smÄ±na Filistin bayraÄŸÄ± ile "KudÃ¼s" yazÄ±sÄ± astÄ±.
Gazze'de yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman, Ä°srailâ€™in ABDâ€™nin arabulucu olmadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸarak ihtiyaÃ§ sahibi ailesine destek olmak istiyor.
Almanya'da, 1 Ocak 2018'den itibaren daha yÃ¼ksek Ã¶denekler, asgari Ã¼cretteki farklÄ±lÄ±klarÄ±n dÃ¼zenlenmesi, daha fazla Ã§ocuk yardÄ±mÄ±, yaÅŸlÄ±lÄ±k Ã¶deneklerinin iyileÅŸtirilmesi ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlemler uygulamaya konulacak.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n devlet nÃ¼kleer enerji ÅŸirketi Rosatom arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l amaÃ§lÄ± kullanÄ±mÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilÃ§esine yÃ¶nelik EylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda 411 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±
PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, 2017 yÄ±lÄ± ikinci dÃ¶nem OsmanlÄ±ca kursunu baÅŸarÄ±yla tamamlayan 33 kiÅŸiye sertifikalarÄ±nÄ± verdi.
Yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan Prens MeÅŸal ile Prens Feysal serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti
Kassam TugaylarÄ±, 2014'te Gazze'de esir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu Ä°srail askeri Åžaul'un resminin bulunduÄŸu ve yanÄ±nda "Bizim kahramanlarÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmadÄ±kÃ§a ve gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedikÃ§e, bu esir de asla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸamayacak" yazan bir afiÅŸ astÄ±