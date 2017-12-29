GÃ¼ncelleme: 20:35, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Gazze'deki KudÃ¼s protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas ve Ä°slami Cihad hareketlerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze Åžeridi'ndeki birÃ§ok camiden baÅŸlatÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye baÅŸta olmak Ã¼zere hareketin birÃ§ok yetkilisi katÄ±ldÄ±.

Hamas yÃ¶neticilerinden MuÅŸir el-MÄ±sri, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "KudÃ¼s'Ã¼n eskiden olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Ä°nfida'ya, Filistin devrimlerine ve Ã¼mmetin gazabÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in buradayÄ±z." dedi.

Arap ve Ä°slam aleminin tÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ±n "ortak dÃ¼ÅŸman Ä°srail'e" yÃ¶nlendirilmesi gerektiÄŸini ifade eden MÄ±sri, "Ä°srail tarihi gerÃ§ekleri deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸi gibi KudÃ¼s'Ã¼ YahudileÅŸtirme giriÅŸimlerinde de baÅŸarÄ±lÄ± olamayacak." diye konuÅŸtu.

Ä°srail ile normalleÅŸmeyi "ulusal ve ahlaki suÃ§" ÅŸeklinde nitelendirerek, Arap Ã¼lkelerinden bu duruma son vermesini isteyen MÄ±sri, Filistinli gruplarÄ± "uzlaÅŸÄ± temeline dayalÄ± ulusal bir strateji Ã¼zerinde anlaÅŸmaya" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

MÄ±sri, Filistin hÃ¼kÃ¼metine halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in Gazze'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± iÃ§in gÃ¶sterilen Ã¶fkenin sÃ¼rmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

NEDEN ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LER KOVULMADI?

Ä°slami Cihad Hareketi yÃ¶neticilerinden Nafiz AzzamÂ da "Ä°slam alemi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§ersiz kararÄ±na karÅŸÄ± resmi olarak herhangi bir ÅŸey ortaya koyamadÄ±. Neyi bekliyorsunuz?" ifadesini kullandÄ±.

Filistinli gruplarÄ± "Filistin birliÄŸini" saÄŸlamaya Ã§aÄŸÄ±ran Azzam, "Arap ve Ä°slam Ã¼lkelerinden ABD ve Ä°srail ile mÃ¼cadelede koordinasyonu artÄ±rmalarÄ±nÄ±" istedi.

ABD'nin kararÄ±na karÅŸÄ± pratik adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Azzam, "Neden ÅŸimdiye kadar bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler kovulmadÄ±? Neden Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri Guatemala gibi Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± uygulamada acele eden Ã¼lkelere karÅŸÄ± ortak bir tutum sergilemedi?" ifadelerini kullandÄ±.

Azzam, "Filistin Ä°ntifadasÄ±nÄ±n devam etmesi ve geliÅŸmesi" gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±ndan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.

TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren tasarÄ±, geÃ§en hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸti.