GÃ¼ncelleme: 19:56, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzincan'da, FETÃ–/PDY'nin darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 22 sanÄ±ktan, aralarÄ±nda eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, eski Ä°l Jandarma KomutanÄ± albay Murat Orhan TonÄŸ ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem imamÄ±" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len eski Yrd. DoÃ§. Dr. Veli KaragÃ¶z'Ã¼n de bulunduÄŸu 15'i, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile mÃ¼ebbet hapis arasÄ±nda deÄŸiÅŸen cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Erzincan 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Polis Meslek YÃ¼ksekokulu'nda (POMEM) oluÅŸturulan salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada tutuklu sanÄ±klar Åžakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan BayÄ±r, Ersoy AktaÅŸ, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Murat AkÃ§ay, Talat Ã–ÄŸÃ¼tÃ§Ã¼, GÃ¶khan SalbaÅŸ, Mesut GÃ¼lmez, Yusuf Er, Muharrem CansÄ±n ve Hamit Ã–z ile tutuksuz yargÄ±lanan Ali Ã–, Murat A, Hakan K, AydÄ±n Ã‡, Cem Y, Mehmet Fatih K. ve GÃ¼rsel B, bazÄ± tanÄ±klar ile izleyiciler hazÄ±r bulundu.Â

DiÄŸer tutuklu sanÄ±klar Ekrem Ã‡aÄŸlar, Veli KaragÃ¶z ile Murat Orhan TonÄŸ ise duruÅŸmaya bulunduklarÄ± cezaevlerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

DÃ¼n 16 sanÄ±ÄŸÄ±n son savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda da tutuklu sanÄ±klar Murat Orhan TonÄŸ, Veli KarÃ¶gÃ¶z, Cihan BayÄ±r ile tutuksuz yargÄ±lanan GÃ¼rsel B. ve AydÄ±n Ã‡, Murat A. savunma yaptÄ±.

SanÄ±klarÄ±n tamamÄ± haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek, beratlarÄ±nÄ± talep etti.

Davaya mÃ¼dahil olan BaÅŸbakanlÄ±k adÄ±na duruÅŸmaya katÄ±lan avukat Melike Karaaslan, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±na kÄ±smen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, beraatÄ± istenenler dahil tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Davaya mÃ¼dahil olan Erzincan ValiliÄŸi avukatÄ± Serhat Yavuz, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin tamamÄ±nÄ± lanetlediÄŸini belirterek, Ã¶nceki savunmalarÄ± tekrar ettiÄŸini bildirdi.

Son sÃ¶zleri sorulan sanÄ±klar da benzer ifadeler kullanarak, "Adalete gÃ¼veniyoruz, beraatÄ±mÄ±zÄ± talep ediyoruz." dedi.

KARAR

DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ±nÄ±, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Anasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rdÄ±.Â

Bu sanÄ±klardan Ekrem Ã‡aÄŸlar, Veli KaragÃ¶z, Talat Ã–ÄŸÃ¼tÃ§Ã¼ iÃ§in iÅŸledikleri suÃ§tan piÅŸmanlÄ±k gÃ¶stermemeleri ve yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle takdir indirimi uygulamayan heyet, Tong'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± 12 tutuklu sanÄ±k hakkÄ±nda duruÅŸmalardaki iyi hali ve Ã§eÅŸitli nedenlerle indirim uygulayarak mÃ¼eebbet hapis cezasÄ± verdi.

Tutuklu sanÄ±klarÄ±n bu halinin devamÄ±na hÃ¼kmeden heyet, tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tamamÄ±nÄ±n delil yetersizliÄŸinden beraatÄ±na hÃ¼kmetti.