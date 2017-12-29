Eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

Erzincan'da, FETÃ–/PDY'nin darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 22 sanÄ±ktan, aralarÄ±nda eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, eski Ä°l Jandarma KomutanÄ± albay Murat Orhan TonÄŸ ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem imamÄ±" olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len eski Yrd. DoÃ§. Dr. Veli KaragÃ¶z'Ã¼n de bulunduÄŸu 15'i, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile mÃ¼ebbet hapis arasÄ±nda deÄŸiÅŸen cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Erzincan 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Polis Meslek YÃ¼ksekokulu'nda (POMEM) oluÅŸturulan salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada tutuklu sanÄ±klar Åžakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan BayÄ±r, Ersoy AktaÅŸ, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Murat AkÃ§ay, Talat Ã–ÄŸÃ¼tÃ§Ã¼, GÃ¶khan SalbaÅŸ, Mesut GÃ¼lmez, Yusuf Er, Muharrem CansÄ±n ve Hamit Ã–z ile tutuksuz yargÄ±lanan Ali Ã–, Murat A, Hakan K, AydÄ±n Ã‡, Cem Y, Mehmet Fatih K. ve GÃ¼rsel B, bazÄ± tanÄ±klar ile izleyiciler hazÄ±r bulundu.Â
DiÄŸer tutuklu sanÄ±klar Ekrem Ã‡aÄŸlar, Veli KaragÃ¶z ile Murat Orhan TonÄŸ ise duruÅŸmaya bulunduklarÄ± cezaevlerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.
DÃ¼n 16 sanÄ±ÄŸÄ±n son savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda da tutuklu sanÄ±klar Murat Orhan TonÄŸ, Veli KarÃ¶gÃ¶z, Cihan BayÄ±r ile tutuksuz yargÄ±lanan GÃ¼rsel B. ve AydÄ±n Ã‡, Murat A. savunma yaptÄ±.
SanÄ±klarÄ±n tamamÄ± haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek, beratlarÄ±nÄ± talep etti.
Davaya mÃ¼dahil olan BaÅŸbakanlÄ±k adÄ±na duruÅŸmaya katÄ±lan avukat Melike Karaaslan, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±na kÄ±smen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, beraatÄ± istenenler dahil tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Davaya mÃ¼dahil olan Erzincan ValiliÄŸi avukatÄ± Serhat Yavuz, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin tamamÄ±nÄ± lanetlediÄŸini belirterek, Ã¶nceki savunmalarÄ± tekrar ettiÄŸini bildirdi.
Son sÃ¶zleri sorulan sanÄ±klar da benzer ifadeler kullanarak, "Adalete gÃ¼veniyoruz, beraatÄ±mÄ±zÄ± talep ediyoruz." dedi.
DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ±nÄ±, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Anasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rdÄ±.Â
Bu sanÄ±klardan Ekrem Ã‡aÄŸlar, Veli KaragÃ¶z, Talat Ã–ÄŸÃ¼tÃ§Ã¼ iÃ§in iÅŸledikleri suÃ§tan piÅŸmanlÄ±k gÃ¶stermemeleri ve yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle takdir indirimi uygulamayan heyet, Tong'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± 12 tutuklu sanÄ±k hakkÄ±nda duruÅŸmalardaki iyi hali ve Ã§eÅŸitli nedenlerle indirim uygulayarak mÃ¼eebbet hapis cezasÄ± verdi.
Tutuklu sanÄ±klarÄ±n bu halinin devamÄ±na hÃ¼kmeden heyet, tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tamamÄ±nÄ±n delil yetersizliÄŸinden beraatÄ±na hÃ¼kmetti.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamalarÄ± Trakya'da baÅŸladÄ±.
Merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.
Erzincan'da darbe giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 15 Temmuz sonrasÄ± sÃ¶ylemi, Ã¼slubu, stratejisi artÄ±k milletimizin vicdanÄ±nÄ± kanatmaktan Ã¶te adeta bir ihanet noktasÄ±na gelmiÅŸ durumdadÄ±r." dedi.
Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n merakla beklediÄŸi asgari Ã¼cret rakamÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Asgari Ã¼cret yeni yÄ±lda yÃ¼zde 14.2 artÄ±ÅŸla 1603 lira olacak.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Konya-Antalya arasÄ±ndaki yÃ¼ksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'dan S-400 sistemiyle tedarikine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 8 polis, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, TÃ¼rkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri, bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.
Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 savunma fÃ¼zeleriyle ilgili imzalarÄ±n Ankara'da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi