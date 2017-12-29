Yeni asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±

6 milyona yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendirenÂ asgari Ã¼cretÂ belliÂ oldu.
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cret rakamÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez toplandÄ±.
Komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu aÃ§Ä±klamaÂ yaptÄ±.
Bakan SarÄ±eroÄŸlu,Â yeni asgari Ã¼cretÂ rakamÄ±nÄ± uzun sÃ¼ren mÃ¼zakere sÃ¼recinin ardÄ±ndan belirlendiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiren bÃ¶ylesi Ã¶nemli bir konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyet ve titizlikle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geÃ§erli olacak asgari Ã¼cret brÃ¼t 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 14,2 gibi mevcut enflasyon Ã¼zerinde bir Ã¼cret seviyesi belirlemiÅŸ durumdayÄ±z. Ben bu rakamÄ±n tÃ¼m emekÃ§ilerimize, tÃ¼m iÅŸÃ§ilerimize, iÅŸverenlerimize, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zÄ±n ilgili taraflarÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu belirlediÄŸimiz yÃ¼zde 14,2'lik artÄ±ÅŸla birlikte son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r asgari Ã¼crette kÃ¼mÃ¼latif, reel olarak toplam yÃ¼zde 52 oranÄ±nda da bir artÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuzun da altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum."
Ä°ÅŸverenlere yÃ¶nelik asgari Ã¼cret desteÄŸinin 2016'da baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu uygulamaya bu yÄ±lda devam edildiÄŸini anÄ±msatan SarÄ±eroÄŸlu, bu desteÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼receklerini aktardÄ±.
SarÄ±eroÄŸlu, "Her zaman altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸimiz bir nokta var, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bu konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±. HiÃ§bir zaman asgari Ã¼crette popÃ¼lizm malzemesi olarak gÃ¶rmedik. TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi, kalkÄ±nmasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n hak ettiÄŸi payÄ± almasÄ± her zaman Ã¶nceliÄŸimiz oldu. Ä°ÅŸverenlerimizin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ korumak temel Ã¶nceliklerimiz arasÄ±nda oldu. Bu yÃ¼zden bu rakamÄ±mÄ±zÄ±n hem iÅŸÃ§i kesimi hem iÅŸveren kesimi aÃ§Ä±sÄ±ndan hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." dedi.
TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel KoÃ§ de asgari Ã¼cret desteÄŸinin devamÄ±na iliÅŸkin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n ve HÃ¼kÃ¼metimizin istihdama verdiÄŸi tarihi ve kararlÄ± desteÄŸin 2018 yÄ±lÄ±nda da devam edecek olmasÄ±, geleceÄŸe daha umut dolu bakmamÄ±zÄ± saÄŸlamakla birlikte yeni istihdam imkanlarÄ± yaratÄ±lmasÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaktÄ±r." dedi.
TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat ise TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun bir kiÅŸinin asgari geÃ§im tutarÄ± olarak hesapladÄ±ÄŸÄ± bin 893 lira 90 kuruÅŸu yeni yÄ±lda net asgari Ã¼cret rakamÄ± olarak teklif ettiklerini anÄ±msatarak, "Gelinen nokta itibarÄ±yla yapÄ±lan artÄ±ÅŸ, oransal olarak belki ÅŸey gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediÄŸi iÃ§in biz bu Komisyon kararÄ±na katÄ±lmÄ±yor ve muhalefet ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamalarÄ± Trakya'da baÅŸladÄ±.
Merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.
Erzincan'da darbe giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 15 Temmuz sonrasÄ± sÃ¶ylemi, Ã¼slubu, stratejisi artÄ±k milletimizin vicdanÄ±nÄ± kanatmaktan Ã¶te adeta bir ihanet noktasÄ±na gelmiÅŸ durumdadÄ±r." dedi.
Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n merakla beklediÄŸi asgari Ã¼cret rakamÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Asgari Ã¼cret yeni yÄ±lda yÃ¼zde 14.2 artÄ±ÅŸla 1603 lira olacak.
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FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 8 polis, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, TÃ¼rkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri, bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.
Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
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