GÃ¼ncelleme: 19:19, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Yeni asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

6 milyona yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendirenÂ asgari Ã¼cretÂ belliÂ oldu.

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cret rakamÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez toplandÄ±.

Komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu aÃ§Ä±klamaÂ yaptÄ±.

Bakan SarÄ±eroÄŸlu,Â yeni asgari Ã¼cretÂ rakamÄ±nÄ± uzun sÃ¼ren mÃ¼zakere sÃ¼recinin ardÄ±ndan belirlendiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiren bÃ¶ylesi Ã¶nemli bir konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyet ve titizlikle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geÃ§erli olacak asgari Ã¼cret brÃ¼t 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 14,2 gibi mevcut enflasyon Ã¼zerinde bir Ã¼cret seviyesi belirlemiÅŸ durumdayÄ±z. Ben bu rakamÄ±n tÃ¼m emekÃ§ilerimize, tÃ¼m iÅŸÃ§ilerimize, iÅŸverenlerimize, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zÄ±n ilgili taraflarÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu belirlediÄŸimiz yÃ¼zde 14,2'lik artÄ±ÅŸla birlikte son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r asgari Ã¼crette kÃ¼mÃ¼latif, reel olarak toplam yÃ¼zde 52 oranÄ±nda da bir artÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuzun da altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum."

"POPÃœLÄ°ZM MALZEMESÄ° OLARAK GÃ–RMEDÄ°K"

Ä°ÅŸverenlere yÃ¶nelik asgari Ã¼cret desteÄŸinin 2016'da baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu uygulamaya bu yÄ±lda devam edildiÄŸini anÄ±msatan SarÄ±eroÄŸlu, bu desteÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼receklerini aktardÄ±.

SarÄ±eroÄŸlu, "Her zaman altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸimiz bir nokta var, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bu konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±. HiÃ§bir zaman asgari Ã¼crette popÃ¼lizm malzemesi olarak gÃ¶rmedik. TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi, kalkÄ±nmasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n hak ettiÄŸi payÄ± almasÄ± her zaman Ã¶nceliÄŸimiz oldu. Ä°ÅŸverenlerimizin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ korumak temel Ã¶nceliklerimiz arasÄ±nda oldu. Bu yÃ¼zden bu rakamÄ±mÄ±zÄ±n hem iÅŸÃ§i kesimi hem iÅŸveren kesimi aÃ§Ä±sÄ±ndan hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." dedi.

"YENÄ° Ä°STÄ°HDAM Ä°MKANLARININ Ã–NÃœ AÃ‡ILACAK"

TÄ°SK Genel Sekreteri Akansel KoÃ§ de asgari Ã¼cret desteÄŸinin devamÄ±na iliÅŸkin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n ve HÃ¼kÃ¼metimizin istihdama verdiÄŸi tarihi ve kararlÄ± desteÄŸin 2018 yÄ±lÄ±nda da devam edecek olmasÄ±, geleceÄŸe daha umut dolu bakmamÄ±zÄ± saÄŸlamakla birlikte yeni istihdam imkanlarÄ± yaratÄ±lmasÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaktÄ±r." dedi.

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat ise TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun bir kiÅŸinin asgari geÃ§im tutarÄ± olarak hesapladÄ±ÄŸÄ± bin 893 lira 90 kuruÅŸu yeni yÄ±lda net asgari Ã¼cret rakamÄ± olarak teklif ettiklerini anÄ±msatarak, "Gelinen nokta itibarÄ±yla yapÄ±lan artÄ±ÅŸ, oransal olarak belki ÅŸey gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediÄŸi iÃ§in biz bu Komisyon kararÄ±na katÄ±lmÄ±yor ve muhalefet ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.