Liselere geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ±nÄ±n tarihi belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±Â (MEB), merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde,Â 2018 sÄ±nav uygulama takvimiÂ yayÄ±mlandÄ±.Â
Buna gÃ¶re,Â merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±nav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Ã–te yandan takvime gÃ¶re 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sÄ±nÄ±flar iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek Ä°lkÃ¶ÄŸretim ve OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± Bursluluk SÄ±navÄ± da (Ä°OKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapÄ±lacak.
Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamalarÄ± Trakya'da baÅŸladÄ±.
Merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.
Erzincan'da darbe giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 15 Temmuz sonrasÄ± sÃ¶ylemi, Ã¼slubu, stratejisi artÄ±k milletimizin vicdanÄ±nÄ± kanatmaktan Ã¶te adeta bir ihanet noktasÄ±na gelmiÅŸ durumdadÄ±r." dedi.
Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n merakla beklediÄŸi asgari Ã¼cret rakamÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Asgari Ã¼cret yeni yÄ±lda yÃ¼zde 14.2 artÄ±ÅŸla 1603 lira olacak.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Konya-Antalya arasÄ±ndaki yÃ¼ksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'dan S-400 sistemiyle tedarikine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan 8 polis, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan dokuzar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, "Bosna Hersek, TÃ¼rkiye'nin dostudur. Bunu, 15 Temmuz'daki o kÃ¶tÃ¼ gecede verdiÄŸimiz destekle bir kez daha gÃ¶sterdik. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye halkÄ±, devleti ve yÃ¶neticileri, bizi her daim karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteklemiÅŸtir." dedi.
Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 savunma fÃ¼zeleriyle ilgili imzalarÄ±n Ankara'da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi