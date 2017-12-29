Ä°spanya BaÅŸbakanÄ±, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu toplayacak

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy,Â Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi'nde yeni hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarakÂ yerel parlamentoyuÂ 17 Ocak'ta toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rma niyetinde olduÄŸunu bildirdi.
Rajoy, 2017 yÄ±lÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuyla ortaya Ã§Ä±kan Katalonya krizinin Ä°spanya anayasasÄ±na yÃ¶nelik en bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunun 21 AralÄ±k'taki seÃ§im sonrasÄ± yemin tÃ¶reninin yeni yÄ±lÄ±n ilk haftalarÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°spanya BaÅŸbakanÄ±, parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rma niyetinde olduÄŸunu duyurdu.
Rajoy, kurulacak yeni Katalonya hÃ¼kÃ¼metinin siyasi Ã¶nceliklerini yasalar Ã§erÃ§evesinde yerine getirme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "UmarÄ±m Ã§ok yakÄ±nda Katalonya'da kendini, son aylarda gÃ¶rÃ¼len krizin ciddi sosyal ve ekonomik etkilerini tersine Ã§evirmeye adayan bir hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venebiliriz." ifadesini kullandÄ±.
AyrÄ±lma talebi gibi yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸimlere daha fazla yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Rajoy, kanunlarÄ±n buna izin vermediÄŸini vurguladÄ±.
Rajoy, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ±Â BelÃ§ika'ya kaÃ§an ve Ä°spanya'ya dÃ¶nmesi durumunda tutuklanmasÄ± beklenen eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ±Â Carles Puigdemont'un bÃ¶lgeyi BrÃ¼ksel'den yÃ¶netip yÃ¶netemeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸarken bir bÃ¶lgenin baÅŸkanÄ± gibi davranmak saÃ§malÄ±ktÄ±r. Bu gÃ¶revi yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinizi iddia etmek daha bÃ¼yÃ¼k saÃ§malÄ±ktÄ±r." diye konuÅŸtu.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partilerin az farkla Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olduÄŸu yerel parlamentoda olasÄ± bir hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼ven oyu Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± bilinmiyor. 70 baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± parlamenterden sekizi ya hapiste ya da Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§ak durumda.
HÃ¼kÃ¼met kurulabilmesi halinde, yÃ¶netme yetkisinin yeniden bÃ¶lgeye teslim edilmesi bekleniyor.
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Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
OsmanlÄ± kent mimarisinin en Ã¶nemli kÃ¼lliye Ã¶rneÄŸini teÅŸkil eden Eski ÃœskÃ¼p TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™ndaki BEDESTENâ€™in iÃ§inde bulunan kiralÄ±k mekÃ¢nlarda dÃ¼zenlenen eÄŸlenceler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan istenmeyen olaylarla tarihi yapÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi dokusuna zarar veriliyor.
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Gazze'de yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti
ABDâ€™nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman, Ä°srailâ€™in ABDâ€™nin arabulucu olmadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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Kassam TugaylarÄ±, 2014'te Gazze'de esir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu Ä°srail askeri Åžaul'un resminin bulunduÄŸu ve yanÄ±nda "Bizim kahramanlarÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmadÄ±kÃ§a ve gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedikÃ§e, bu esir de asla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸamayacak" yazan bir afiÅŸ astÄ±