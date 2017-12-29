GÃ¼ncelleme: 23:25, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ±, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu toplayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy,Â Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi'nde yeni hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarakÂ yerel parlamentoyuÂ 17 Ocak'ta toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rma niyetinde olduÄŸunu bildirdi.

Rajoy, 2017 yÄ±lÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuyla ortaya Ã§Ä±kan Katalonya krizinin Ä°spanya anayasasÄ±na yÃ¶nelik en bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunun 21 AralÄ±k'taki seÃ§im sonrasÄ± yemin tÃ¶reninin yeni yÄ±lÄ±n ilk haftalarÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°spanya BaÅŸbakanÄ±, parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rma niyetinde olduÄŸunu duyurdu.

Rajoy, kurulacak yeni Katalonya hÃ¼kÃ¼metinin siyasi Ã¶nceliklerini yasalar Ã§erÃ§evesinde yerine getirme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu belirterek, "UmarÄ±m Ã§ok yakÄ±nda Katalonya'da kendini, son aylarda gÃ¶rÃ¼len krizin ciddi sosyal ve ekonomik etkilerini tersine Ã§evirmeye adayan bir hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venebiliriz." ifadesini kullandÄ±.

AyrÄ±lma talebi gibi yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸimlere daha fazla yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Rajoy, kanunlarÄ±n buna izin vermediÄŸini vurguladÄ±.

"YURT DIÅžINDA YAÅžARKEN BÄ°R BÃ–LGENÄ°N BAÅžKANI GÄ°BÄ° DAVRANMAK SAÃ‡MALIKTIR"

Rajoy, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ±Â BelÃ§ika'ya kaÃ§an ve Ä°spanya'ya dÃ¶nmesi durumunda tutuklanmasÄ± beklenen eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ±Â Carles Puigdemont'un bÃ¶lgeyi BrÃ¼ksel'den yÃ¶netip yÃ¶netemeyeceÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸarken bir bÃ¶lgenin baÅŸkanÄ± gibi davranmak saÃ§malÄ±ktÄ±r. Bu gÃ¶revi yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinizi iddia etmek daha bÃ¼yÃ¼k saÃ§malÄ±ktÄ±r." diye konuÅŸtu.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partilerin az farkla Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olduÄŸu yerel parlamentoda olasÄ± bir hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼ven oyu Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± bilinmiyor. 70 baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± parlamenterden sekizi ya hapiste ya da Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§ak durumda.

HÃ¼kÃ¼met kurulabilmesi halinde, yÃ¶netme yetkisinin yeniden bÃ¶lgeye teslim edilmesi bekleniyor.

KATALONYA'DAKÄ° TEK TARAFLI BAÄžIMSIZLIK Ä°LANI SÃœRECÄ°

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