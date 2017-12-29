GÃ¼ncelleme: 01:15, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Esad rejiminin DoÄŸu Guta saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1'i Ã§ocuk 3 sivil Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esad rejimi, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindekiÂ DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ve Duma ilÃ§esi ile Hammuriye, Cisrin, Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren topÃ§u ve havan topu saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.

Rejimin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ayrÄ±ca Haresta ilÃ§esindeki sivil yerleÅŸimlereÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ±Â dÃ¼zenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, rejimin Hammuriye beldesine dÃ¼zenlediÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±nda biri Ã§ocuk 2 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken,Â Hareste ilÃ§esinde de bir sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ±, Sivil Savunma ekipleri tarafÄ±ndan bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ve uluslararasÄ± toplumun DoÄŸu Guta'daki Ã¶lÃ¼mlere sessiz kalmasÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§eviren rejim, 14 KasÄ±m'dan bu yana bÃ¶lgeyi yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalÄ±yor.

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n Ã¶nerisi Ã¼zerine Esed rejiminin DoÄŸu Guta'da ateÅŸkesi kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.