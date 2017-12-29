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05:41, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 01:45, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamasÄ±
81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamalarÄ± Trakya'da baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'da polis ve jandarma personelinin katÄ±lÄ±mÄ±ylaÂ trafikÂ veÂ asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Edirne'de 90 personelle kentin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda denetimler gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

KÄ±rklareli Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca kent merkezinde 13 noktada ve 7 ilÃ§ede uygulamalar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

255 polis ve 200 jandarma personelinin katÄ±lÄ±mÄ±yla, yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ± iÃ§in halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi ile huzur ve sÃ¼kununun saÄŸlanmasÄ±, meydana gelebilecek asayiÅŸ ve terÃ¶r olaylarÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla denetimler yapÄ±ldÄ±.

TekirdaÄŸ'da da 70 personel uygulamalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Uygulamada, ekipler ÅŸÃ¼pheli kiÅŸilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile ÅŸÃ¼phelenilen araÃ§larda arama yaptÄ±.

AyrÄ±ca uygulamada evraklarÄ±nda noksanlÄ±k bulunan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine cezai iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.



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