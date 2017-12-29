GÃ¼ncelleme: 02:20, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Berlin Adalet BakanÄ±'ndan 'baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmen' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'daÂ BerlinÂ eyaletinin Adalet BakanÄ±Â Dirk Behrendt, "Berliner Zeitung" gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, Anayasa Mahkemesinin, genelÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n, din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Mahkemenin verdiÄŸi kararÄ±n Berlinâ€™de de uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak gerektiÄŸini belirten Behrendt, "Okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n ders vermesine, Ã§ok dinli bir kent olan Berlinâ€™de tahammÃ¼l etmemiz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

YeÅŸiller Partili Bakan Behrendt, Berlin'de bir okuldan reddedilenÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin ayrÄ±mcÄ±lÄ±k nedeniyle tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kazandÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, "Bununla ilgili pek Ã§ok dava oldu. Burada bu tazminatlarÄ± vergilerden Ã¶demek isteyip istemediÄŸimiz mi yoksa ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmamÄ±z mÄ± daha iyi olur sorusu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bu, ayrÄ±ca eÅŸitlik meselesidir. MÃ¼slÃ¼man erkekleri, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± iÅŸe alÄ±yoruz. Ã‡aresizlik iÃ§inde Ã¶ÄŸretmen aramamÄ±za raÄŸmen kadÄ±nlarÄ± reddediyoruz. Burada uyumsuzluk var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.