GÃ¼ncelleme: 02:50, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren TÃ¼rklere dava





Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HollandaÂ SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±. SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, soruÅŸturma sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2'si Ã§ocuk 6 kiÅŸinin ÅŸiddete baÅŸvurduklarÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±lanacaÄŸÄ± belirtildi. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelerek konuÅŸma yapmayÄ± planlayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal eden Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nÄ±n TÃ¼rk konsolosluÄŸuna giriÅŸine izin vermemiÅŸti. Rotterdam'da baÅŸkonsolosluÄŸa geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bakan Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmÄ±ÅŸtÄ±. Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti. Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde bekleyen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik polis ÅŸiddetinde, en az 7 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ ve 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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