Eski Üsküp Türk Çarşısı’nın tarihi ve manevi dokusuna zarar veriliyor

XV. yüzyıl ortalarında İshak Bey tarafından yaptırılan ve Eski Üsküp Türk Çarşısı’nın ortasında yer alan tarihi Üsküp BEDESTEN’i son dönemde istenmeyen olaylarla gündeme gelmekte. Etrafında çarşının kurulduğu BEDESTEN içinde kiralanan bazı mekânlarda düzenlenen eğlenceler ve bu eğlenceler sırasında yaşanan istenmeyen olaylarla tarihi yapının kültürel ve manevi dokusuna zarar veriliyor.
Üsküp Çarşısı’nın ortasında bulunan, dört yanı sokaklarla çevrili tarihi BEDESTEN’de vakfedilmiş 24 dükkân bulunmakta. Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 2010 yılında Eski Üsküp Çarşısı’nda bulunan BEDESTEN içerisindeki mekânlardan birini, Eski Üsküp Çarşısı’nın yeniden canlandırılması projesinin bir parçası olarak Makedonya Sanatçılar Derneği’ne teminatsız on yıllık kullanma izni verdi. Dönemin Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska’nın da katıldığı görkemli açılış törenin yapıldığı mekân bugün gece kulübü olarak faaliyet gösteriyor.
Üsküplü vatandaşlar ve Üsküp Çarşısı esnafı, BEDESTEN’deki Sanatçı Atölyesi olarak tahsil edilen mekânın asıl amacı doğrultusunda kullanılmadığından şikâyetçi. Çarşı esnafı mekânın, “BadaBoom Galerisi” ismiyle gece kulübü (Night Bar) olarak, kişisel çıkarlar için kullanıldığını belirtiyor. Eski Üsküp Türk Çarşısı esnafı, Sanatçılar Derneği’ne verilen mekânın, ne sanat projelerinin sunumu için ne de sergiler için kullanılmadığından şikâyetçi oldu.
“Sanat Galerisi” olarak kayıtlı olan mekanın gece saat 22:00 – 09:00 saatleri arasında kâr amacı karşılığında çalıştığını belirten esnaf, “Aynı zamanda mekânda, çok sesli tekno müzik açılırken, bol miktarda alkol tüketiliyor. Alkolün etkisiyle eğlenceye katılanlar çarşıda duvarlara idrar dökerken, alkol şişelerini ve çöpleri sokaklara bırakarak tarihi BEDESTEN’in ile çarşının kültürel ve manevi dokusuna zarar veriyor” ifadeleri kullanıldı.
Çarşı esnafı bu durumun önüne geçilmesi ve “BadaBoom Galerisi”ne yönelik gerekenin yapılması için toplanan imzalar Kültür Bakanlığı, Çayır Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bit Pazar Karakolu’na sunuldu.
Kaynak: Tıme Balkan
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