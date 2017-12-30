09:37, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kastamonu ve Sinop'ta partisinin il kongrelerine katÄ±lacak.

(Kastamonu/12.00/Sinop/15.00)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin 6'ncÄ± olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Edirne/13.00/14.45/KÄ±rklareli/16.00/18.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin il kongresine katÄ±lacak.

(Adana/11.00)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸinin kahvaltÄ±sÄ± ile AK Parti Osmangazi ve Gemlik ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.

(Bursa/10.00/14.00/19.00)Â

2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi YeÅŸilhisar doÄŸalgaz verme tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Kayseri /13.30)Â Â

EKONOMÄ°

1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti YeÅŸilyurt ilÃ§e ve Tunceli il kongrelerine iÅŸtirak edecek.

(Malatya/10.00/Tunceli/13.00)

2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Karatay ve Meram ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Konya/11.00/14.00)

3- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal ile GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Bayburt Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

- Bak ayrÄ±ca AK Parti GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Bayburt/13.00/GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/16.00)Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, KudÃ¼s ve Gazze'de dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriler takip edilecek.

(KudÃ¼s)

2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â Â

SPOR

1- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±nda Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Muratbey UÅŸak-EskiÅŸehir Basket, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank ve TOFAÅž-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ± oynanacak.

(Sakarya/13.00/UÅŸak/15.15/Ä°stanbul/17.00/Bursa/20.15)Â

2- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡ukurova Basketbol-Bornova Beckerspor, Canik Belediyespor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž-Ä°stanbul Ãœniversitesi, Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-OGM Ormanspor, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Adana ASKÄ° ve Galatasaray-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Hatay/13.30/Mersin/Samsun/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Ä°stanbul/16.30/19.00)