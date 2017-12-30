TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kastamonu ve Sinop'ta partisinin il kongrelerine katÄ±lacak.
(Kastamonu/12.00/Sinop/15.00)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin 6'ncÄ± olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak ve valilikleri ziyaret edecek.
(Edirne/13.00/14.45/KÄ±rklareli/16.00/18.00)Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin il kongresine katÄ±lacak.
(Adana/11.00)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸinin kahvaltÄ±sÄ± ile AK Parti Osmangazi ve Gemlik ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.
(Bursa/10.00/14.00/19.00)Â
2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi YeÅŸilhisar doÄŸalgaz verme tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Kayseri /13.30)Â Â
EKONOMÄ°
1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti YeÅŸilyurt ilÃ§e ve Tunceli il kongrelerine iÅŸtirak edecek.
(Malatya/10.00/Tunceli/13.00)
2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Karatay ve Meram ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Konya/11.00/14.00)
3- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal ile GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Bayburt Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
- Bak ayrÄ±ca AK Parti GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Bayburt/13.00/GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/16.00)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, KudÃ¼s ve Gazze'de dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriler takip edilecek.
(KudÃ¼s)
2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â Â
SPOR
1- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±nda Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Muratbey UÅŸak-EskiÅŸehir Basket, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank ve TOFAÅž-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece maÃ§larÄ± oynanacak.
(Sakarya/13.00/UÅŸak/15.15/Ä°stanbul/17.00/Bursa/20.15)Â
2- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡ukurova Basketbol-Bornova Beckerspor, Canik Belediyespor-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž-Ä°stanbul Ãœniversitesi, Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-OGM Ormanspor, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Adana ASKÄ° ve Galatasaray-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Hatay/13.30/Mersin/Samsun/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Ä°stanbul/16.30/19.00)
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin il kongresine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Taro Kono ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak. ErdoÄŸan ile Sibsi, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Pakistan'da, Afganistan Halk Meclisi BaÅŸkanÄ± Abdul Rauf Ä°brahimi ve Ä°ran Ä°slami Åžura Meclisi BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan, resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± Sudan'a hareket edecek.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "100. YÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± BaÄŸdat ve Kut-Ã¼l Amare Sempozyumu"na katÄ±lacak.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'Ä± ziyaret edecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'ni aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, partisinin Karaman Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongresi'ne, Karaman Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Hz. Mevlana'nÄ±n 744. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
BelÃ§ika'da AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.