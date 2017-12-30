KKTC Cumhurbaşkanı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, “Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir." dedi.
Akıncı, yeni yıl dolayısıyla basın mensuplarına resepsiyon verdi.
Konuşmasında 2017 yılının Kıbrıs sorunu bağlamında yoğun bir yıl olduğunu belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerden daha güzel haberlerle dönmeyi arzu ettiğini vurguladı.
Kıbrıs Türk tarafının bu süreçte adım atan, inisiyatif alan taraf olduğunun uluslararası toplum tarafından da görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak, bunun yanında Kıbrıs Rum toplumunun da haklarını göz ardı etmeyecek, adil, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için elimizden geleni yaptık. Sonuç elde edilemediyse Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedeniyle değildir." şeklinde konuştu.
Akıncı, Türkiye’nin bu süreçte gereken açılımları yaparak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve muhataplarına ulaştırdığına işaret etti. Aslolanın hedefe varmak olduğunu belirten Akıncı, "bunun olmamış olmasının herkeste bir burukluk yarattığını" ifade etti.
Gelinen noktada hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nü ambargolar altında yaşatmaya hakkı olmadığına dikkati çeken Akıncı, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse, bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir. Bu mümkün değildir. Eskiden yapılanların tekrarını yaptığınız zaman aynı sonuçlara varacağınız ortadadır." dedi.
Akıncı, uluslararası toplumun Kıbrıs Türkü'nü dışlamakla aslında çözümsüzlüğe katkı yaptığını, Kıbrıs Türkü'nün Avrupa Birliği normlarına uyum sürecinin askıya alındığını kaydederek, “Bundan daha büyük bir yanlış olamaz. Aslında Rum tarafı açısından da bundan daha büyük bir yanlış olamaz. Kıbrıs Türkü'nün AB normlarına yanaşması hiç kimseye zarar vermez.” ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında ocak ve temmuz ayında İsviçre'de yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
Mısır'ın 2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 arttı
Esed rejimi, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine topçu ve hava saldırılarını yoğunlaştırdı
Petrol krizinin devam ettiği ülkede yasa dışı benzin depolayan tesislere düzenlenen baskında ele geçirilen yakıt ücretsiz olarak ticari taksi şöförlerine ve halka dağıtıldı
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi "yargıya hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Hamas sözcüsü Berhum, "Friedman'ın, Filistinlilerin tepkisini 'çirkin, kışkırtıcı ve anti-semitik' olarak tanımlayan açıklamaları ırkçı karakterini, tarihi bilmediğini ve Filistinlilerin uluslararası haklarını hafife aldığını ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi
Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, "5 Haziran 2017 gecesi darbe girişimine karşı koruma sağlanması ile Katar Emiri'nin sarayını korumak üzere Türk Özel Kuvvetleri veya Türk askerlerinin görevlendirilmesi hususunda Katar tarafının, 'Türk tarafından talepleri' gibi iddialar asılsız ve gerçek dışıdır" dedi
Kral 2. Abdullah'ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.
Japonya menşeli veya çıkışlı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatında, uygunluk belgesi hazırlanırken ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak
ABD Başkanı Trump, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" dedi
Fransa Savunma Bakanı Parly, Doğu Akdeniz'de DEAŞ'a karşı operasyonlarda kullandıkları Rafale tipi savaş uçaklarının ikisini Fransa'ya geri çektiklerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, "(Kıbrıs müzakereleri) Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda Savcılığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtığı bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, okullarda başörtülü öğretmenlere tahammül etmeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayı planladığını açıkladı