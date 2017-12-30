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Almanya'da Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı
Almanya'da Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı

Almanya'da 18. kez düzenlenen "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Duisburg yakınlarındaki Rheinberg kasabasında başlayan ve 10 gün sürecek fuarda, en son çıkan romanlardan dünya klasiklerine, çocuk ilmihallerinden kabartma yazılı ve renkli Kuran-ı Kerim'e kadar çok sayıda eser yer alıyor.

Türkiye ve Avrupa'dan 50 yayınevinin katıldığı fuarda düzenlenen panellerde, edebiyat sohbetleri, şiir buluşmaları ve el işlemeleri gibi sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Fuarın organizatörü Ahmet Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni çıkan ve en çok satan kitaplardan oluşan yaklaşık 5 tır dolusu kitabın geldiğini, fuarın ilk günü olmasına rağmen kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilginin artarak sürmesini beklediklerini ifade etti.

Turunç, "Geçen yıl fuar boyunca 92 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl bu rakamın 130 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bir aile gelip sabahtan akşama kadar fuarda güzel vakit geçirebilir. Çocuk oyun alanları, kadın bölümü ve satış bölümleri var. Türk mutfağının en leziz örneklerini burada bulabilirler. Kitap dosttur, kitap arkadaştır, kitap sevgidir, kitapta buluşalım." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) gibi kamu kurumları ile Almanya'da hizmet veren çeşitli derneklerin de yer aldığı fuarda, çeşitli kültürel etkinliklerin yanı sıra yayınevi ve yazarlar imza günleri düzenleyecek.

Fuar 7 Ocak 2018 tarihine kadar saat 11.30-21.00 saatlerinde gezilebilecek.



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Almanya'da Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı
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