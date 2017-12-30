10:04, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Fransa DoÄŸu Akdeniz'den iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly, DoÄŸu Akdeniz'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini geri Ã§ektiklerini duyurdu.

Parly, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tamamen yok olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri operasyonlarda yer alan Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini bildirdi.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 17 KasÄ±m 2015'te meydana gelen, 130 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 24 Rafale savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± kapasiteli Charles de Gaulle uÃ§ak gemisi DoÄŸu Akdeniz'e gÃ¶nderilmiÅŸti. SavaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu Charles de Gaulle uÃ§ak gemisi geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Fransa'ya Ã§ekilmiÅŸti.

EylÃ¼l 2014'ten bu yana DEAÅž'la mÃ¼cadeleye katÄ±lan Fransa, Irak'ta Musul'un DEAÅžâ€™tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini eÄŸitmek Ã¼zere iki sene Ã¶nce bÃ¶lgeye askeri uzmanlar ve teÃ§hizat gÃ¶ndermiÅŸti.

Fransa, son olarak Musul operasyonuna destek iÃ§in top bataryasÄ± sevk etmiÅŸti.