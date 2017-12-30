10:10, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Edirne'de 67 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±





Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 67 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± hudut askerleri ile Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, merkeze baÄŸlÄ± BosnakÃ¶y ve YenikadÄ±n kÃ¶yleri ile Ä°psala ilÃ§esinde denetim yaptÄ±. Denetimlerde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, Filistin, Afganistan, Fas, Hindistan ve BangladeÅŸ uyruklu 67 kiÅŸi yakalandÄ±. KaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.

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