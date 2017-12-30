10:25, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BatÄ± Akdeniz'de saÄŸanak etkili oluyor





Antalya ile MuÄŸla'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya ve MuÄŸla'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ve bÃ¶lge halkÄ±na zor anlar yaÅŸattÄ±. Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, son 24 saatte BatÄ± Akdeniz'de metrekareye en Ã§ok yaÄŸÄ±ÅŸ, MuÄŸla'nÄ±n KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§esi Otmanlar Mahallesi'ne dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¶z konusu bÃ¶lgede metrekareye dÃ¼ÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±, 118 kilogram olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AyrÄ±ca metrekareye Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde 78, MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde 96, Antalya merkezde 15, Burdur'un GÃ¶lhisar ilÃ§esinde 53 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–te yandan, Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya BÃ¶lgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Akdeniz'de bugÃ¼n havanÄ±n parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak Ã¼zere saÄŸanak, gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, iÃ§ kesimler yaÄŸmurlu, yÃ¼kseklerin ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi. BÃ¶lgedeki hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 ila 4 derece azalacaÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, Antalya'nÄ±n merkez, Serik, Manavgat, Alanya, GazipaÅŸa, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, Akseki, Ä°bradÄ± ilÃ§elerinde, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ve DatÃ§a ilÃ§elerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Akseki, Ä°bradÄ± ve GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§elerinin yÃ¼ksek kesimlerinde ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi, bÃ¶lgede gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma, don olayÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kaydedildi. Â

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