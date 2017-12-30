10:42, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Trump, Ä°ran'daki gÃ¶sterileri destekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'da devam eden protestolara iliÅŸkin, "Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Twitter hesabÄ±ndan Ä°ran'la ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor." ifadelerini kullandÄ±.

Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, Trump'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle Ä°ran'daki protestolarla ilgili ABD'nin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± ortaya koydu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert ise Ä°ran'daki yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterileri yakÄ±ndan takip ettiklerini aÃ§Ä±klayarak, olaylar sÄ±rasÄ±ndaki tutuklamalarÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Nauert, "Ä°ran'Ä±n liderleri, zengin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan varlÄ±klÄ± bir Ã¼lkeyi, ÅŸiddet, kan ve kaos ihraÃ§ eden ekonomisi bitmiÅŸ dolandÄ±rÄ±cÄ± bir Ã¼lkeye Ã§evirdi. BaÅŸkan Trump'Ä±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi Ä°ran liderlerinden en Ã§ok zarar gÃ¶renler Ä°ran halkÄ±dÄ±r. ABD barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerin tutuklanmasÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere Ä°ran halkÄ±nÄ± ve onlarÄ±n temel haklarÄ±nÄ± alma ve yolsuzluÄŸa son verme Ã§abalarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde desteklemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinin ardÄ±ndan rejim ve CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani yÃ¶netimi karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler KirmanÅŸah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, KirmanÅŸah kentindeki gÃ¶sterilere Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin, Ä°ran'Ä±n baÅŸka ÅŸehirlerine de yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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