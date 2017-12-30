11:42, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

YÄ±lbaÅŸÄ±nda 80 bini aÅŸkÄ±n jandarma gÃ¶rev yapacak





VatandaÅŸlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± tatilini huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nda geÃ§irmelerini saÄŸlamak iÃ§in 80 bin 565 jandarma personeli gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi VatandaÅŸlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± tatilini huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nda geÃ§irmelerini saÄŸlamak iÃ§in TÃ¼rkiye genelinde 80 bin 565 jandarma personeli gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yÄ±lbaÅŸÄ± tatilinde yaÅŸanabilecek gÃ¼venlik problemlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in kontrol ve denetimlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu kapsamda yÄ±lbaÅŸÄ± tatili sÃ¼resince 10 bin 678 ekipte gÃ¶revli 73 bin 759 asayiÅŸ ve 3 bin 346 ekipte gÃ¶revli 6 bin 809 trafik personeli olmak Ã¼zere 80 bin 568 jandarma personeli gÃ¶rev yapacak. Tatil sÃ¼resince umuma aÃ§Ä±k eÄŸlence mekanlarÄ±nÄ±n denetimleri ile yol kontrolleri artÄ±rÄ±lacak. AyrÄ±ca yetkililer, vatandaÅŸlarÄ± alkollÃ¼ araÃ§ kullanmamalarÄ±, hÄ±z yapmamalarÄ± ve emniyet kemerlerini takmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

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