12:09, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Demiryolunda Emniyet Kritik GÃ¶revler YÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Demiryolu faaliyetlerinde emniyete doÄŸrudan etki edebilecek unsurlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin, saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve psikoteknik deÄŸerlendirme raporu, belirlenen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ± ve psikoteknik deÄŸerlendirme Ã¶lÃ§Ã¼tlerine tabi olacak.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Demiryolu Emniyet Kritik GÃ¶revler YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, demiryolu faaliyetlerinde gÃ¶rev yapan emniyet kritik personelin saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve psikoteknik deÄŸerlendirme raporu, belirlenen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ± ve psikoteknik deÄŸerlendirme Ã¶lÃ§Ã¼tlerine tabi olacak. KiÅŸisel emniyet belgesindeki bilgiler arasÄ±nda "kullandÄ±ÄŸÄ± cihaz ve protezler" ile "psikoteknik deÄŸerlendirme gerektiren gÃ¶revler iÃ§in deÄŸerlendirme tarihi, sÃ¼resi ve uygulanacak testler" yer alacak.

Emniyet kritik gÃ¶revlere yÃ¶nelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ ulusal meslek standardÄ± ve ulusal yeterliliÄŸin bulunmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda tÃ¼m iÅŸletmeciler, emniyet yÃ¶netim sisteminde personeline, gÃ¶revle ilgili yeterli ve emniyetli Ã§alÄ±ÅŸma becerilerini kazandÄ±racak eÄŸitimleri vermek veya verdirmek, teorik ve pratik sÄ±nav yapmak veya yaptÄ±rmaktan sorumlu olacak.

TCDD ve TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž ile diÄŸer demiryolu iÅŸletmecileri, psikoteknik deÄŸerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar emniyet kritik gÃ¶revlerde Ã§alÄ±ÅŸan personelin psikoteknik deÄŸerlendirmelerini mevcut mevzuatlarÄ±na uygun yapacak.

Ã–te yandan, Demiryolu EÄŸitim ve SÄ±nav Merkezi YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, demiryolu eÄŸitim veya sÄ±nav merkezleri, tren makinisti ve emniyet kritik gÃ¶revlere iliÅŸkin mesleklerde, yetkilendirilmiÅŸ belgelendirme kuruluÅŸu olmasÄ± halinde bu meslekleri icra edecek bireylerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmasÄ± ÅŸartÄ± arayacak.

MAKÄ°NÄ°ST EHLÄ°YETÄ° Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° ÅžARTLAR

BakanlÄ±ÄŸÄ±n, Tren Makinist YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸi ile de tren makinist ehliyeti almak iÃ§in baÅŸvuru sahipleri tarafÄ±ndan saÄŸlanmasÄ± gereken nitelikler yeniden belirlendi.

Buna gÃ¶re, tren makinist ehliyeti almak isteyenlerin baÅŸvuru tarihinde yirmi yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ±, belirtilen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyen saÄŸlÄ±k kurul raporu almalarÄ±, uyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± madde testinden "negatif" sonuÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±na dair SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yetkilendirilmiÅŸ laboratuvardan alÄ±nan raporla BakanlÄ±k veya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yetkilendirilmiÅŸ psikoteknik deÄŸerlendirme merkezinden alÄ±nan psikoteknik deÄŸerlendirme raporuna sahip olmalarÄ± gerekecek.