12:12, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

"KudÃ¼s" temalÄ± durak ilgi Ã§ekiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki amacÄ±yla iki otobÃ¼s duraÄŸÄ±, KudÃ¼s temasÄ±yla kaplandÄ±.

Kent merkezindeki en iÅŸlek caddesi Alaaddin BulvarÄ±ndaki iki otobÃ¼s duraÄŸÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince Mescid-i Aksa ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resminin bulunduÄŸu gÃ¶rsellerle kaplandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n da ilgisini Ã§eken "KudÃ¼s" temalÄ± durakta, "KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±sÄ± dikkati Ã§ekiyor.

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Selim BÃ¼yÃ¼kkarakurt, AA muhabirine, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyanÄ±n meselesi olan KudÃ¼s soruna dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla kentin en iÅŸlek bulvarÄ±ndaki bazÄ± duraklarÄ± KudÃ¼s temalÄ± afiÅŸlerle giydirdiklerini sÃ¶yledi.

KudÃ¼s'Ã¼n Ã¼Ã§ dinin de kutsal alanÄ± kabul edildiÄŸini fakat Ä°slam'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi olduÄŸunu ifade eden BÃ¼yÃ¼kkarakurt, "KudÃ¼s, yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye'nin ve Ä°slam Ã¼lkelerinin davasÄ± olmuÅŸtur. BurasÄ± kolayca Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lacak bir bÃ¶lge deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla biz de bu davayÄ± gÃ¼ndemde tutmak, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼ndeminde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla bÃ¶yle bir faaliyette bulunduk" dedi.

Lise Ã¶ÄŸrencisi Furkan Taha Koyuncu ise KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olduÄŸunu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de (BM) yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada da bunu belirttiÄŸini hatÄ±rlatarak, duraÄŸÄ±n bu ÅŸekilde dÃ¼zenlenmesine sevindiklerini belirtti.

VatandaÅŸlardan Ali BozdaÄŸ ise duraÄŸÄ±n "KudÃ¼s" gÃ¶rselleriyle donatÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamlÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Ä°mam Hatip lisesi Ã¶ÄŸrencisi Ã–mer TopaÃ§ da belediyenin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu uygulamayÄ± gÃ¼zel bulduÄŸunu belirterek, "GenÃ§ler olarak tÃ¼m belediyelerin Filistin konusuna dikkati Ã§ekmelerini istiyoruz." diye konuÅŸtu.