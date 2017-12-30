Japonya'dan gÄ±da ithalatÄ±nda radyasyon kontrolÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak.
Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Japonya'dan Ä°thal Edilecek GÄ±da ve TarÄ±m ÃœrÃ¼nlerinin Radyasyon KontrolÃ¼ TebliÄŸi, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, gÃ¼mrÃ¼k tarife cetvelinin belirlenen fasÄ±llarÄ±nda yer alan ve 11 Mart 2011'den sonra sevk edilen Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Ã¼rÃ¼nlerde, ilgili kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan uygunluk belgesi dÃ¼zenlenecek ve yapÄ±lacak iÅŸlemlere ek olarak, Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± da istenecek.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ne Tabi ÃœrÃ¼nlerin Ä°thalat Denetimi TebliÄŸi de Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸle insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi ile hayvan ve bitki varlÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nden, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ne tabi belirtilen Ã¼rÃ¼nlerin ithalatÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar dÃ¼zenlendi.
BazÄ± TarÄ±m ÃœrÃ¼nlerinin Ä°hracatÄ±nda ve Ä°thalatÄ±nda Ticari Kalite Denetimi TebliÄŸi ile belirtilen ihracata ve ithalata konu Ã¼rÃ¼nlerden gerekli gÃ¶rÃ¼lenlerin, ticari kalite yÃ¶nÃ¼nden uygunluÄŸunun gerektiÄŸinde risk analizi esaslÄ± denetlenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar tespit edildi. TebliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket edenler ile yanlÄ±ÅŸ ve yanÄ±ltÄ±cÄ± beyanda bulunanlar hakkÄ±nda, ilgili GÃ¼mrÃ¼k Kanunu ile Teknik DÃ¼zenlemeler Rejimi KararÄ± ve DÄ±ÅŸ Ticarette Risk EsaslÄ± Kontrol Sistemi TebliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.
TebliÄŸler, 1 Ocak 2018'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
KÄ°K YÃ–NETMELÄ°K DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERÄ°
Ã–te yandan Kamu Ä°hale Kurumunun (KÄ°K), Ã§erÃ§eve anlaÅŸma, danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmet alÄ±mÄ±, hizmet alÄ±mÄ±, mal alÄ±mÄ± ve yapÄ±m iÅŸleri ihaleleri uygulama yÃ¶netmeliklerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 5 yÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Taraflar arasÄ±nda doÄŸabilecek uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in idarenin, TÃ¼rk mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih etmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸiklikleri, 20 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±