GÃ¼ncelleme: 11:09, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Japonya'dan gÄ±da ithalatÄ±nda radyasyon kontrolÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak.

Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Japonya'dan Ä°thal Edilecek GÄ±da ve TarÄ±m ÃœrÃ¼nlerinin Radyasyon KontrolÃ¼ TebliÄŸi, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, gÃ¼mrÃ¼k tarife cetvelinin belirlenen fasÄ±llarÄ±nda yer alan ve 11 Mart 2011'den sonra sevk edilen Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Ã¼rÃ¼nlerde, ilgili kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan uygunluk belgesi dÃ¼zenlenecek ve yapÄ±lacak iÅŸlemlere ek olarak, Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± da istenecek.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ne Tabi ÃœrÃ¼nlerin Ä°thalat Denetimi TebliÄŸi de Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸle insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi ile hayvan ve bitki varlÄ±ÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nden, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ne tabi belirtilen Ã¼rÃ¼nlerin ithalatÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar dÃ¼zenlendi.

BazÄ± TarÄ±m ÃœrÃ¼nlerinin Ä°hracatÄ±nda ve Ä°thalatÄ±nda Ticari Kalite Denetimi TebliÄŸi ile belirtilen ihracata ve ithalata konu Ã¼rÃ¼nlerden gerekli gÃ¶rÃ¼lenlerin, ticari kalite yÃ¶nÃ¼nden uygunluÄŸunun gerektiÄŸinde risk analizi esaslÄ± denetlenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar tespit edildi. TebliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket edenler ile yanlÄ±ÅŸ ve yanÄ±ltÄ±cÄ± beyanda bulunanlar hakkÄ±nda, ilgili GÃ¼mrÃ¼k Kanunu ile Teknik DÃ¼zenlemeler Rejimi KararÄ± ve DÄ±ÅŸ Ticarette Risk EsaslÄ± Kontrol Sistemi TebliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.

TebliÄŸler, 1 Ocak 2018'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

KÄ°K YÃ–NETMELÄ°K DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERÄ°

Ã–te yandan Kamu Ä°hale Kurumunun (KÄ°K), Ã§erÃ§eve anlaÅŸma, danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmet alÄ±mÄ±, hizmet alÄ±mÄ±, mal alÄ±mÄ± ve yapÄ±m iÅŸleri ihaleleri uygulama yÃ¶netmeliklerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 5 yÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Taraflar arasÄ±nda doÄŸabilecek uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in idarenin, TÃ¼rk mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih etmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸiklikleri, 20 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.