GÃ¼ncelleme: 11:30, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Muhasebecilerin Ã¼cret tarifeleri belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Serbest muhasebeci mali mÃ¼ÅŸavir ve yeminli mali mÃ¼ÅŸavirlerinin 2018 yÄ±lÄ±nda uygulayacaklarÄ± asgari Ã¼cret tarifesi belirlendi.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "2018 YÄ±lÄ± Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirlik ve Yeminli Mali MÃ¼ÅŸavirlik Asgari Ãœcret Tarifesi"ne iliÅŸkin tebliÄŸi Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 1 Ocak'tan itibaren meslek mensuplarÄ±, firmanÄ±n bulunduÄŸu il, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±, tutulan defterin tÃ¼rÃ¼ ve sektÃ¶rler dikkate alÄ±narak 56 ile bin 3 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen tutarlarda defter Ã¼creti alacak.

Ä°ÅŸletme sahipleri gelecek yÄ±l YÄ±llÄ±k Gelir Vergisi beyannamesi iÃ§in 84 lira ile 428 lira arasÄ±nda, Kurumlar Vergisi beyannamesi iÃ§in 337 lira ile 428 lira arasÄ±nda, diÄŸer beyannameler iÃ§in 21 lira ile 288 lira arasÄ±nda Ã¼cret Ã¶deyecek.

Ã–te yandan muhasebeci ve yeminli mali mÃ¼ÅŸavirlerin, firmalarÄ±n kuruluÅŸ iÅŸlemleri, adres, pay devirleri, ana sÃ¶zleÅŸmeyle ilgili deÄŸiÅŸiklikler ile diÄŸer deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin alacaklarÄ± asgari Ã¼cretler de gÃ¼ncellendi.