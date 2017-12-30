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Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
GÃ¼ncelleme: 11:58, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Ã–ÄŸrencilerde "internet kullanÄ±mÄ± ve obezite" araÅŸtÄ±rmasÄ±
Ã–ÄŸrencilerde

OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi (OMÃœ) SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmada, lise Ã¶ÄŸrencilerinin internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile obezite iliÅŸkisi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°lknur AvcÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Lise Ã¶ÄŸrencilerinde internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile obezite ve fiziksel yakÄ±nma sÄ±klÄ±ÄŸÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, Samsun'daki liselerde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 743 Ã¶ÄŸrenciye internet kullanÄ±mÄ± hakkÄ±nda 49 soru yÃ¶neltildi.

Ã–ÄŸrencilerin yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼n kÄ±z, yÃ¼zde 46,7'sinin erkek olduÄŸu araÅŸtÄ±rmada, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼ evinde kendi odasÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 66,6'sÄ± bilgisayarÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 73,1'i de internet baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtti.

AraÅŸtÄ±rmada Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 13,7'sinin bilgisayar kullanmadÄ±ÄŸÄ±, kullanan Ã¶ÄŸrencilerin ise yÃ¼zde 5'inin gÃ¼nde 7 saatten fazla, yÃ¼zde 10'unun 6 saat, yÃ¼zde 35'inin 1 ila 3 saat, diÄŸerlerinin ise daha az sÃ¼reyle bilgisayar baÅŸÄ±nda kaldÄ±klarÄ± tespit edildi.

Uzun sÃ¼re bilgisayar baÅŸÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 1,7'sinin obez, yÃ¼zde 9'unun ÅŸiÅŸman, yÃ¼zde 70,4'Ã¼nÃ¼n normal, yÃ¼zde 18,8'inin ise zayÄ±f olduÄŸu ortaya konuldu.

Prof. Dr. AvcÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sosyal medya kullanÄ±mÄ±nÄ±n obezitenin artmasÄ±nda etken olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Fiziksel aktivite azlÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼zensiz beslenmenin, Ã§aÄŸÄ±n saÄŸlÄ±k sorunu obezitenin artmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli 2 nedeni oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret eden AvcÄ±, Ã¶zellikle ilerleyen yaÅŸlarda bunun ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na neden olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ä°nternet ve sosyal medyada geÃ§irilen uzun sÃ¼relerin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her yÃ¶nden olumsuz etkileyebileceÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°lknur AvcÄ±, uzun sÃ¼re hareketsiz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta yemeÄŸin bile bilgisayarlar baÅŸÄ±nda hazÄ±r gÄ±dalarla geÃ§iÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

AvcÄ±, Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼len obezitenin en Ã¶nemli nedeninin hareket azlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡ocuklarÄ±n bilgisayar, tablet ve televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda uzun saatler geÃ§irmesi obezite riskini artÄ±rmakta, bu da ilerleyen dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼lebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine zemin hazÄ±rlamaktadÄ±r. Uzun sÃ¼re bilgisayar kullanÄ±mÄ± gÃ¶zlerde yanma, el ve bilek aÄŸrÄ±sÄ± gibi etkiler ortaya Ã§Ä±karabiliyor, boyun ve kas aÄŸrÄ±larÄ±na neden olabiliyor. Sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n sÄ±k kontrol edilmesi ve uzun sÃ¼re vakit geÃ§irilmesi, dÃ¼zensiz beslenmeye, Ã¶ÄŸÃ¼n atlanmasÄ±na neden olabilmektedir. Bu sÃ¼rede tÃ¼ketilen besinlere de dikkat edilmelidir."



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Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim Haberleri
Ã–ÄŸrencilerde quot internet kullanÄ±mÄ± ve obezite quot araÅŸtÄ±rmasÄ±
Ã–ÄŸrencilerde "internet kullanÄ±mÄ± ve obezite" araÅŸtÄ±rmasÄ±

OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
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