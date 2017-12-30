Ã–ÄŸrencilerde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi (OMÃœ) SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmada, lise Ã¶ÄŸrencilerinin internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile obezite iliÅŸkisi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°lknur AvcÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Lise Ã¶ÄŸrencilerinde internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile obezite ve fiziksel yakÄ±nma sÄ±klÄ±ÄŸÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, Samsun'daki liselerde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 743 Ã¶ÄŸrenciye internet kullanÄ±mÄ± hakkÄ±nda 49 soru yÃ¶neltildi.
Ã–ÄŸrencilerin yÃ¼zde 53,3'Ã¼nÃ¼n kÄ±z, yÃ¼zde 46,7'sinin erkek olduÄŸu araÅŸtÄ±rmada, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼ evinde kendi odasÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 66,6'sÄ± bilgisayarÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 73,1'i de internet baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtti.
AraÅŸtÄ±rmada Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 13,7'sinin bilgisayar kullanmadÄ±ÄŸÄ±, kullanan Ã¶ÄŸrencilerin ise yÃ¼zde 5'inin gÃ¼nde 7 saatten fazla, yÃ¼zde 10'unun 6 saat, yÃ¼zde 35'inin 1 ila 3 saat, diÄŸerlerinin ise daha az sÃ¼reyle bilgisayar baÅŸÄ±nda kaldÄ±klarÄ± tespit edildi.
Uzun sÃ¼re bilgisayar baÅŸÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 1,7'sinin obez, yÃ¼zde 9'unun ÅŸiÅŸman, yÃ¼zde 70,4'Ã¼nÃ¼n normal, yÃ¼zde 18,8'inin ise zayÄ±f olduÄŸu ortaya konuldu.
Prof. Dr. AvcÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sosyal medya kullanÄ±mÄ±nÄ±n obezitenin artmasÄ±nda etken olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Fiziksel aktivite azlÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼zensiz beslenmenin, Ã§aÄŸÄ±n saÄŸlÄ±k sorunu obezitenin artmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli 2 nedeni oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret eden AvcÄ±, Ã¶zellikle ilerleyen yaÅŸlarda bunun ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na neden olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°nternet ve sosyal medyada geÃ§irilen uzun sÃ¼relerin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her yÃ¶nden olumsuz etkileyebileceÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°lknur AvcÄ±, uzun sÃ¼re hareketsiz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta yemeÄŸin bile bilgisayarlar baÅŸÄ±nda hazÄ±r gÄ±dalarla geÃ§iÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.
AvcÄ±, Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼len obezitenin en Ã¶nemli nedeninin hareket azlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã‡ocuklarÄ±n bilgisayar, tablet ve televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda uzun saatler geÃ§irmesi obezite riskini artÄ±rmakta, bu da ilerleyen dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼lebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine zemin hazÄ±rlamaktadÄ±r. Uzun sÃ¼re bilgisayar kullanÄ±mÄ± gÃ¶zlerde yanma, el ve bilek aÄŸrÄ±sÄ± gibi etkiler ortaya Ã§Ä±karabiliyor, boyun ve kas aÄŸrÄ±larÄ±na neden olabiliyor. Sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n sÄ±k kontrol edilmesi ve uzun sÃ¼re vakit geÃ§irilmesi, dÃ¼zensiz beslenmeye, Ã¶ÄŸÃ¼n atlanmasÄ±na neden olabilmektedir. Bu sÃ¼rede tÃ¼ketilen besinlere de dikkat edilmelidir."
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±