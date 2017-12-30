12:33, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n'de Kral 2. Abdullah'Ä±n iki kardeÅŸi ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, "doÄŸal bir durum" olduÄŸu bildirildi.

Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal (54) ve Ali bin HÃ¼seyin (42) ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

YÃ¶netime yakÄ±n kaynaklardan ismini vermek istemeyen Ã¼st dÃ¼zey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doÄŸal bir durum olduÄŸunu belirterek, "SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ prens, diÄŸer vatan evlatlarÄ± gibi orduda gÃ¶rev yaparak, Ã¼st dÃ¼zey rÃ¼tbelere kadar yÃ¼kselmiÅŸtir. Ã–nemli gÃ¶revlere getirilmiÅŸlerdir. Prenslerin Ã¶tekileÅŸtirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sÃ¶zler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Yetkili, "ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Arap Ã¼lkeleri ve dost Ã¼lkelerle iyi iliÅŸkileri var. Ancak bazÄ± kesimler konuyu siyasileÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ±larÄ±nÄ±n bu iÃ§ meseleyi bÃ¶yle bir zamanda gÃ¼ndeme getirmesine sevk eden nedir? Biz biliyoruz ki bazÄ±larÄ± ÃœrdÃ¼n'Ã¼n KudÃ¼s konusundaki Ã§abalarÄ±nÄ± zayÄ±flatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Arap dÃ¼nyasÄ± ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki saflarÄ± birleÅŸtirmede bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ oldu." ifadelerine yer verdi.

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n KudÃ¼s ve Filistin konusundaki tutumunun sabit olduÄŸunu, Arap Ã¼lkeleriyle ve dost Ã¼lkelerle koordinasyon iÃ§inde buna devam edeceÄŸini kaydeden yetkili, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarf ettiÄŸi Ã§abalara dikkati Ã§ekti.

Kral 2. Abdullah, geÃ§en hafta kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiÅŸ, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda gÃ¶revlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ prenslere teÅŸekkÃ¼r ederek, "ÃœrdÃ¼n SilahlÄ± Kuvvetleri, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak iÃ§in kapsamlÄ± bir geliÅŸme ve yeniden yapÄ±lanma sÃ¼reci izliyor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.