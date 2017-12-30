DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:43, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
12:33, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi
ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi

Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n'de Kral 2. Abdullah'Ä±n iki kardeÅŸi ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, "doÄŸal bir durum" olduÄŸu bildirildi.

Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal (54) ve Ali bin HÃ¼seyin (42) ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

YÃ¶netime yakÄ±n kaynaklardan ismini vermek istemeyen Ã¼st dÃ¼zey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doÄŸal bir durum olduÄŸunu belirterek, "SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ prens, diÄŸer vatan evlatlarÄ± gibi orduda gÃ¶rev yaparak, Ã¼st dÃ¼zey rÃ¼tbelere kadar yÃ¼kselmiÅŸtir. Ã–nemli gÃ¶revlere getirilmiÅŸlerdir. Prenslerin Ã¶tekileÅŸtirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sÃ¶zler doÄŸruyu yansÄ±tmamaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Yetkili, "ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Arap Ã¼lkeleri ve dost Ã¼lkelerle iyi iliÅŸkileri var. Ancak bazÄ± kesimler konuyu siyasileÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ±larÄ±nÄ±n bu iÃ§ meseleyi bÃ¶yle bir zamanda gÃ¼ndeme getirmesine sevk eden nedir? Biz biliyoruz ki bazÄ±larÄ± ÃœrdÃ¼n'Ã¼n KudÃ¼s konusundaki Ã§abalarÄ±nÄ± zayÄ±flatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Arap dÃ¼nyasÄ± ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki saflarÄ± birleÅŸtirmede bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ oldu." ifadelerine yer verdi.

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n KudÃ¼s ve Filistin konusundaki tutumunun sabit olduÄŸunu, Arap Ã¼lkeleriyle ve dost Ã¼lkelerle koordinasyon iÃ§inde buna devam edeceÄŸini kaydeden yetkili, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarf ettiÄŸi Ã§abalara dikkati Ã§ekti.

Kral 2. Abdullah, geÃ§en hafta kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiÅŸ, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda gÃ¶revlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ prenslere teÅŸekkÃ¼r ederek, "ÃœrdÃ¼n SilahlÄ± Kuvvetleri, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak iÃ§in kapsamlÄ± bir geliÅŸme ve yeniden yapÄ±lanma sÃ¼reci izliyor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular kral abdullah ÃœRDÃœN
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
MÄ±sÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye ihracatÄ± arttÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye ihracatÄ± arttÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
Esed rejimi DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rlarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸÄ±rdÄ±
Esed rejimi DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rlarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸÄ±rdÄ±

Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Mursi'ye Ã¼Ã§ yÄ±l hapis cezasÄ±
Mursi'ye Ã¼Ã§ yÄ±l hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas'tan ABD'li bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki
Hamas'tan, ABD'li bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Putin'den ErdoÄŸan'a yeni yÄ±l mesajÄ±
Putin'den ErdoÄŸan'a yeni yÄ±l mesajÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar ve S Arabistan'dan quot darbe giriÅŸimi quot iddialarÄ±yla ilgili
Katar ve S. Arabistan'dan "darbe giriÅŸimi" iddialarÄ±yla ilgili yalanlama

Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi
ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi

Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya'dan gÄ±da ithalatÄ±nda radyasyon kontrolÃ¼
Japonya'dan gÄ±da ithalatÄ±nda radyasyon kontrolÃ¼

Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
Trump Ä°ran'daki gÃ¶sterileri destekliyor
Trump, Ä°ran'daki gÃ¶sterileri destekliyor

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa DoÄŸu Akdeniz'den iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti
Fransa DoÄŸu Akdeniz'den iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti

Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ±: HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren TÃ¼rklere dava
Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren TÃ¼rklere dava

Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Berlin Adalet BakanÄ±'ndan 'baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmen' aÃ§Ä±klamasÄ±
Berlin Adalet BakanÄ±'ndan 'baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmen' aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Esad rejiminin DoÄŸu Guta saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1'i Ã§ocuk 3 sivil Ã¶ldÃ¼
Esad rejiminin DoÄŸu Guta saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1'i Ã§ocuk 3 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu toplayacak
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ±, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu toplayacak

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Kral Abdullah'tan Ä°srail ile mÃ¼cadele yemini
Kral Abdullah'tan Ä°srail ile mÃ¼cadele yemini

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ABD yolcusu
ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ABD yolcusu

TÃ¼rkiye'de Kral Abdullah iÃ§in ulusal yas
TÃ¼rkiye'de Kral Abdullah iÃ§in ulusal yas

Yeni Suud KralÄ± Selman AbdÃ¼laziz 80 yaÅŸÄ±nda
Yeni Suud KralÄ± Selman AbdÃ¼laziz 80 yaÅŸÄ±nda

ErdoÄŸan, Suud kralÄ±nÄ±n cenazesine katÄ±lacak
ErdoÄŸan Suud kralÄ±nÄ±n cenazesine katÄ±lacak

Suud KralÄ± Abdullah Bin AbdÃ¼laziz Ã¶ldÃ¼
Suud KralÄ± Abdullah Bin AbdÃ¼laziz Ã¶ldÃ¼

S. Arabistan, petrol fiyatÄ±ndaki aÃ§Ä±ÄŸÄ± fonlarla kapatacak
S Arabistan petrol fiyatÄ±ndaki aÃ§Ä±ÄŸÄ± fonlarla kapatacak

Suudi KralÄ± oksijen tÃ¼pÃ¼ne baÄŸlandÄ±
Suudi KralÄ± oksijen tÃ¼pÃ¼ne baÄŸlandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 