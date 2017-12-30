Katar ve S. Arabistan'dan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Katar ve Suudi Arabistan, Katar'da "darbe giriÅŸimi" iddialarÄ±yla ilgili TÃ¼rk basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan bazÄ± haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bir derginin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Katar'da darbeyi TÃ¼rkiye Ã¶nledi" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± ile bunun Ã¼zerine bazÄ± TÃ¼rk haber kaynaklarÄ±nÄ±n da "Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'daki darbe giriÅŸimi TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan engellendi" ve "TÃ¼rk kuvvetleri, Emir'in rezidansÄ±nÄ± koruyarak Katar'daki darbe giriÅŸimini engelledi" baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda haberler yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu yayÄ±nlarda, tamamen asÄ±lsÄ±z birÃ§ok iddianÄ±n bulunduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:
"Ã–zellikle 5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Abluka Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan Katar devletine karÅŸÄ± KÃ¶rfez krizini askeri aÃ§Ä±dan tÄ±rmandÄ±rmaya yÃ¶nelik giriÅŸimlerle ilgili olarak da ÅŸÃ¼phesiz ki bÃ¶lgede ve dÃ¼nyadaki birÃ§ok mÃ¼ttefik ve dost Ã¼lkelerin, bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Kuveyt ve TÃ¼rkiye'nin politik ve diplomatik Ã§abalarÄ± askeri tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± Ã¶nlemeye katkÄ±da bulunmuÅŸtur."
SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAN AÃ‡IKLAMA
Suudi Arabistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
ElÃ§iliÄŸin, 25 AralÄ±k'ta bir dergide yayÄ±nlanan ve Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± iddialar iÃ§eren "Katar'a Darbeyi TÃ¼rkiye Ã–nledi" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±yÄ± takip ettiÄŸi ve aynÄ± yazÄ±yÄ± bazÄ± gazetelerin de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:
"BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, Suudi Arabistan'Ä±n geÃ§en haziran ayÄ± iÃ§erisinde iliÅŸiÄŸini kestiÄŸini ilan ettiÄŸi bir Ã¼lkeye karÅŸÄ± darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren sÃ¶z konusu basÄ±n materyalinde yer alan mesnetsiz iddialarÄ± ÅŸiddetle reddetmektedir. Bunun yanÄ± sÄ±ra, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n bu tarz mesnetsiz iddialarda yer almasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±namakta ve sÃ¶z konusu iddialarÄ±n, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan 'savunulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len adÄ± geÃ§en Ã¼lkenin' bizzat kendisi tarafÄ±ndan yalanlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemle vurgulanmaktadÄ±r."
AÃ§Ä±klamada BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, bu tÃ¼r iddialara cevap verme hususundaki tÃ¼m yasal haklarÄ±nÄ±n saklÄ± kalmasÄ± kaydÄ±yla, medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ± Suudi Arabistan ile ilgili yayÄ±nlayacaÄŸÄ± haberlerin doÄŸruluÄŸunu teyide davet etti.
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Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
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