13:14, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hatay'da uyuÅŸturucu operasyonu





ReyhanlÄ± ilÃ§esinde uyuÅŸturucu imalathanesine dÃ¼zenlenen operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 3 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, uyuÅŸturucu imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen depoya operasyon dÃ¼zenledi. Depoda yapÄ±lan aramada uyuÅŸturucu hap imalatÄ±nda kullanÄ±lan 9 kilogram ham madde ile 100 gram metamfetamin ele geÃ§irildi. UyuÅŸturucu imalathanesindeki malzemelere el konuldu, 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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