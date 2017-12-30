GÃ¼ncelleme: 04:09, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

KalÄ±n, Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ± anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, "Afrika'nÄ±n Filistin meselesine bakÄ±ÅŸÄ±, AfrikalÄ±larÄ±n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmeleri kÄ±sa vadeli siyasi ve ekonomik Ã§Ä±karlardan ziyade adalet ve vicdan penceresinden gÃ¶rdÃ¼klerini ortaya koyuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde "SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin ne olduÄŸunu bilen Afrika, Filistin'e destek verdi" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

YazÄ±sÄ±nda, Afrika'nÄ±n, tek bir ortaklÄ±k modelinin toplumsal, ekonomik ve coÄŸrafi Ã§eÅŸitliliÄŸinin hakkÄ±nÄ± veremeyeceÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ta olduÄŸunu belirten KalÄ±n, Ã§ok kutuplu bir dÃ¼nyada Afrika ile baÄŸlar kurmanÄ±n yolunun, Ã§ok kademeli bir yaklaÅŸÄ±mdan geÃ§tiÄŸine iÅŸaret etti.

TÃ¼rkiye'nin, son 10 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde bu ilke doÄŸrultusunda hareket ederek Afrika ile baÄŸlantÄ± kurmaya gayret gÃ¶sterdiÄŸini anÄ±msatan KalÄ±n, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Afrika devletlerinin, sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin mirasÄ±, iÃ§ savaÅŸlar, terÃ¶r, yolsuzluk, altyapÄ± eksikliÄŸi, kalkÄ±nma ve Ã§evre sorunlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok zorlukla mÃ¼cadele ettiÄŸini vurguladÄ±.

Zengin doÄŸal kaynaklarÄ±, genÃ§ ve dinamik bir nÃ¼fusu olan, dÃ¼nyaya aÃ§Ä±k bir Afrika'nÄ±n inanÄ±lmaz bir potansiyeli bulunduÄŸuna deÄŸinen KalÄ±n, 2005 yÄ±lÄ±nda "Afrika AÃ§Ä±lÄ±mÄ±"nÄ± baÅŸlatan TÃ¼rkiye'nin, bu dinamikleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduÄŸunu ve sahada ciddi sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Somali ile iliÅŸkilerin, bu durumun en somut Ã¶rneÄŸini oluÅŸturduÄŸunu belirten KalÄ±n, TÃ¼rk kalkÄ±nma modelinin Somali'de baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve Ã¼lkenin ÅŸiddeti durdurma ve asayiÅŸi, siyasi temsili ve kalkÄ±nmayÄ± tesis etme Ã§abalarÄ±na Ã¶nemli katkÄ±larda bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Somali'nin terÃ¶r, yoksulluk ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir merkezi hÃ¼kÃ¼metin yokluÄŸuyla halen baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã¼lkenin son 5 yÄ±la oranla daha iyi durumda olduÄŸuna iÅŸaret eden Ä°brahim KalÄ±n, "TÃ¼rkiye, resmi kurumlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla Somali'de ciddi yatÄ±rÄ±mlar yaparak yani baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼ iliÅŸkileri kurmaya deÄŸil, Somali halkÄ±nÄ±n kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±na gayret etti. Son 10 yÄ±lda Afrika'daki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinin sayÄ±sÄ± 12'den 39'a Ã§Ä±ktÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ±nÄ±n 41'e ulaÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz. AyrÄ±ca aynÄ± dÃ¶nemde Afrika ile ticaret hacmimiz 5-6 kat arttÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, son yÄ±llarda 24 Afrika Ã¼lkesini ziyaret ettiÄŸini, iki TÃ¼rkiye-Afrika zirvesi dÃ¼zenlendiÄŸini hatÄ±rlatan KalÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ekonomi cephesinde ise zengin doÄŸal kaynaklara sahip birÃ§ok Afrika Ã¼lkesi, yoksulluk ve az geliÅŸmiÅŸlik ile mÃ¼cadele ediyor. DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± analize gÃ¶re, 'BÃ¶lgede ekonomik bÃ¼yÃ¼me kriz Ã¶ncesi dÃ¶nemin Ã§ok altÄ±nda seyrediyor ve genel gidiÅŸat halen zorlu. Orta seviyede bÃ¼yÃ¼menin 2016, 2017'de dÃ¼ÅŸen kiÅŸi baÅŸÄ± gelire yansÄ±masÄ± yavaÅŸ olacak. Bu iyileÅŸme, ortak kalkÄ±nma ve yoksullukla mÃ¼cadele gibi hedeflere ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in yetersiz kalacak.' Ancak aynÄ± raporda ÅŸu ifadelere de yer veriliyor, 'Sahra AltÄ± Afrika'nÄ±n faaliyetlerinde istikrarlÄ± bir toparlanma bekleniyor. Emtia fiyatlarÄ±nda ve iÃ§ talepte yaÅŸanacak artÄ±ÅŸ ile enflasyonun dÃ¼ÅŸmesi ve para politikalarÄ±nÄ±n gevÅŸemesiyle birlikte 2018'de bÃ¼yÃ¼me yÃ¼zde 3,2 seviyesine, 2019'da ise yÃ¼zde 3,5'a yÃ¼kselecek.' Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemin Afrika ekonomileri iÃ§in daha iyi olmamasÄ± iÃ§in hiÃ§bir sebep yok."

DÃ¼nya ekonomisinin merkezinin, BatÄ± dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelere doÄŸru hareket ederken, Afrika Ã¼lkelerinin de ekonomilerini Ã§eÅŸitlendirmek iÃ§in yeni fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸine vurgu yapan KalÄ±n, "EÄŸer ulusal Ã¶ncelikler doÄŸru belirlenir ve bu hedefler doÄŸrultusunda disiplinli ve kararlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rse kÃ¼resel ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar Afrika Ã¼lkelerinin Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet edebilir." ifadesini kullandÄ±.

Bu kapsamda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Sudan, Ã‡ad ve Tunus olmak Ã¼zere toplam Ã¼Ã§ Afrika Ã¼lkesine ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan KalÄ±n, TÃ¼rkiye'den devlet baÅŸkanÄ± seviyesinde bir ilk olan bu ziyaret ile ikili siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, farklÄ± alanlarda dÃ¼zinelerce anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sudan'daki karÅŸÄ±lama tÃ¶renlerine binlerce kiÅŸinin katÄ±larak, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesi temennisinde bulunduÄŸunu aktaran KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Hartum'un yanÄ± sÄ±ra Port Sudan'Ä± ve yÃ¼zyÄ±llar boyunca AfrikalÄ± hacÄ±lar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan tarihi Savakin AdasÄ±'nÄ± da ziyaret ettiÄŸini vurguladÄ±.

KalÄ±n, daha Ã¶nce burada iki cami ve bir liman binasÄ±nÄ± restore eden TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA), gelecek dÃ¶nemde birÃ§ok yeni projeyi hayata geÃ§ireceÄŸini, Ã¶zellikle Sudan'da TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle bÃ¼yÃ¼k bir tarÄ±m seferberliÄŸi baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Benzer sahnelerin, 150 TÃ¼rk iÅŸ adamÄ±nÄ±n muhataplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, yatÄ±rÄ±m imkanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸi Ã‡ad ziyareti sÄ±rasÄ±nda da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KalÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n en fakir Ã¼lkelerinden olan Ã‡ad'da her seviyede yapÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin kÃ¶klÃ¼ tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilere sahip olduÄŸu Tunus'ta ise resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ikili ekonomik iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra KudÃ¼s meselesi ve Katar-KÃ¶rfez iliÅŸkileri baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel siyasi geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KalÄ±n, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye ve Tunus'un bu ve diÄŸer bÃ¶lgesel konularda ortak olduÄŸunun tekrar altÄ± Ã§izildi. Yasemin Devrimi'nin baÅŸÄ±ndan itibaren TÃ¼rkiye, kredi saÄŸlanmasÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eÄŸitimi ve ekipman temini gibi adÄ±mlar atarak Tunus ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde oldu." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–zellikle Afrika Ã¼lkelerinin geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda alÄ±nan ve ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ tek taraflÄ± olarak Ä°srail'in baÅŸkenti ilan eden kararÄ±nÄ± reddeden kararÄ±nda pozitif bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AslÄ±nda Afrika milletleri, sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸi, iÅŸgali, apartheidÄ± ve toplu cezalandÄ±rmayÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÃ¼zyÄ±llarda bizzat yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in Filistin halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde anlama imkanÄ±na sahipler. DolayÄ±sÄ±yla Afrika'nÄ±n Filistin meselesine bakÄ±ÅŸÄ±, AfrikalÄ±larÄ±n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmeleri kÄ±sa vadeli siyasi ve ekonomik Ã§Ä±karlardan ziyade adalet ve vicdan penceresinden gÃ¶rdÃ¼klerini ortaya koyuyor. Afrika, ilk bakÄ±ÅŸta anlaÅŸÄ±lamayacak kadar incelikli ve Ã§ok kademeli bir bÃ¶lge. Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nya sahnesinde eÅŸit ortaklar olarak muamele edilmeyi hak ediyor. BugÃ¼n kÄ±tanÄ±n yeni ÅŸekillerde sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmeye deÄŸil, adalet ve istikrara ihtiyacÄ± var. DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor. Bu sÃ¼recin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlara, gÃ¼vene ve ortaklÄ±ÄŸa endeksli bir iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi beklenir. Ã‡ok kutuplu dÃ¼nyada Afrika ile baÄŸlar kurmanÄ±n yolu da budur."