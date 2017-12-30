GÃ¼ncelleme: 02:02, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Mekteb-i TÄ±bbiyeliler Ã¶nlÃ¼k giydi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi.

Ãœniversiteden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÄŸlarbaÅŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rene, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Cevdet ErdÃ¶l, RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±larÄ± Prof. Dr. Sadrettin PenÃ§e, Prof. Dr. Kadriye Kart YaÅŸar, TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ali Ä°hsan TaÅŸÃ§Ä± ile akademisyenler, idari personel, Ã¶ÄŸrenciler ve velileri katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan rektÃ¶r Prof. Dr. ErdÃ¶l, Ã¼niversitenin 1903'te 2. AbdÃ¼lhamid Han tarafÄ±ndan kurulan Mekteb-i TÄ±bbiye-i Åžahane'nin devamÄ± olduÄŸunu belirterek, okulun 1933 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±ndan 84 yÄ±l sonra aynÄ± ruh ve aynÄ± heyecanla Ã¶nlÃ¼k giyme tÃ¶reni dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

Cevdet ErdÃ¶l, 1933 yÄ±lÄ±ndaki "Ãœniversite Reformu" ile Mekteb-i TÄ±bbiye-i Åžahane'nin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bÄ±rakÄ±larak HaydarpaÅŸa Lisesi'nin kullanÄ±mÄ±na geÃ§mesinden 82 yÄ±l sonra 2. AbdÃ¼lhamid'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hamlesinin bugÃ¼nkÃ¼ imkanlarla daha ileriye taÅŸÄ±nmasÄ± amacÄ±yla SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi'nin kurulduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Mekteb-i TÄ±bbiye-i Åžahaneâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 114 yÄ±l sonra ikinci kez tÄ±bbiyelilerin Ã¶nlÃ¼k giyme tÃ¶renine rektÃ¶r olarak katÄ±lmanÄ±n gurur ve heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. AtalarÄ±mÄ±zÄ±n muhteÅŸem mirasÄ± olan Mekteb-i TÄ±bbiye-i Åžahane'nin hem tarihi misyonuna uygun tÄ±bbiyeli yetiÅŸtirmesi hem de eski gÃ¼zelliÄŸine, ihtiÅŸamÄ±na kavuÅŸmasÄ± iÃ§in gayret gÃ¶steriyoruz. Ä°nanÄ±yorum ki bu kÃ¼lliyeden mezun olacak Ã¶ÄŸrencilerimiz, 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n aziz mirasÄ±na, henÃ¼z bÄ±yÄ±ÄŸÄ± terlemeden Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'na katÄ±larak ÅŸehit olan TÄ±bbiyelilerin kutlu hatÄ±rasÄ±na,14 Mart 1919'da iÅŸgal kuvvetlerine direnerek KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n meÅŸalesini yakan Ã¶ncÃ¼ meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ÅŸuuruna, 15 Temmuzâ€™da verdikleri onurlu mÃ¼cadeleyle hain giriÅŸimin akamete uÄŸratÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n asil duruÅŸuna sonsuza kadar sahip Ã§Ä±kacaklardÄ±r. Kutsal bir mesleÄŸe ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atan Ã¶ÄŸrencilerimizin meslek hayatlarÄ±nda Ä±rk, dil, din, cinsiyet ayrÄ±mÄ± yapmadan yeminlerine sadÄ±k kalacaklarÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum."

TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. TaÅŸÃ§Ä± ise "HekimliÄŸin sembolÃ¼ ve ilk adÄ±mÄ± olarak kabul edilen beyaz Ã¶nlÃ¼ÄŸÃ¼n manevi deÄŸeri Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Beyaz Ã¶nlÃ¼k gÃ¼zeli, baÅŸarÄ±yÄ± temsil eder ve leke kaldÄ±rmaz. Ãœmit ederim bu Ã¶nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinizden hiÃ§ Ã§Ä±karmaz ve hakkÄ±nÄ± verirsiniz. Bu kutlu yolculukta Ã¼niversitemiz ve hocalarÄ±mÄ±z daima sizlerle beraber yÃ¼rÃ¼yecektir. Her birinizin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ± konusunda inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Bizlere dÃ¼ÅŸen, sizleri hem iyi hekimler hem de iyi insanlar olarak yetiÅŸtirmektir." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¶ren 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirilmesi ve toplu fotoÄŸraf Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan sona erdi.